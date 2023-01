Nuova casa per Elisabetta Canalis? Le immagini dell’appartamento con terrazzo e vista panoramica Elisabetta Canalis ha condiviso sui suoi canali social alcune immagini che raccontano di un suo nuovo progetto, di una nuova casa panoramica negli USA.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Canalis sul terrazzo

Stanno cambiando alcune cose nella vita di Elisabetta Canalis, sulla sfera personale e su quella lavorativa. Di recente la nota showgirl ha condiviso sui suoi canali social alcune immagini che parlano di un suo nuovo progetto, una nuova vita che l'aspetta. Le immagini si accompagnano alla vista di una nuova casa panoramica negli USA che potrebbe essere la nuova residenza di Elisabetta Canalis.

Nuovo anno nuova vita per Elisabetta Canalis

Sembra che il nuovo anno abbiamo portato una ventata di novità per Elisabetta Canalis che è pronta a accogliere nuovi progetti e una nuova vita. Non sappiamo di preciso quali sono le novità in arrivo ma negli ultimi video condivisi sui social, la nota showgirl si mostra felice con un nuovo mazzo di chiavi in mano. Potrebbe trattasi dunque di una sua nuova casa presa assieme al suo amico Massimo Cossu.

Elisabetta Canalis con un amico davanti al panorama

Dalle immagini postate si nota che la nuova abitazione, ancora non certo se per uso personale o per investimento, gode di un panorama mozzafiato su Los Angeles. La caratteristica principale della casa è la presenza di un grande terrazzo con barbecue esterno e una balaustra in vetro trasparente per godere meglio della visita sulla città.

Leggi anche Elisabetta Canalis in vacanza sul lago Tahoe: la villa extra lusso con piscina e porticciolo privato

Elisabetta Canalis con un amico sul terrazzo

All'interno della proprietà, l'appartamento è inondato di luce naturale grazie alle grandi vetrate della casa. L'abitazione viene fornita inoltre con cucina accessoriata e isola centrale e con parquet scuro in contrasto con la parete e gli arredi chiari. Aspettiamo di vedere presto altre notizie.