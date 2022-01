Giorgia Palmas comincia l’anno a Dubai: i look casual per il viaggio di famiglia Giorgia Palmas per Capodanno è volata a Dubai: si sta godendo le bellezze del luogo assieme alla famiglia, condividendo coi follower le cartoline della vacanza.

A cura di Giusy Dente

Instagram @giopalmas82

Giorgia Palmas, Filippo Magnini e le due figlie Sofia e Mia sono partiti e sono andati via da Milano, per iniziare il nuovo anno all’insegna del sole e del mare. Sono in tanti ad aver scelto di spostarsi verso luoghi caldi: Aurora Ramazzotti è col fidanzato alle Maldive, Elisabetta Gregoraci è con suo figlio nel lussuoso resort in Kenya di proprietà di Flabio Briatore, Elodie è in vacanza con sua sorella Fey, tra spiagge incontaminate e paesaggi da sogno. Tutte in costume insomma, per questo inizio 2022, ma c’è anche chi invece ha preferito la neve e la montagna: in questi giorni per esempio abbiamo visto in tuta da sci Serena Autieri, Michelle Hunziker (le due hanno trascorso qualche giorno insieme sulle Dolomiti) e Alba Parietti, la quale possiede una casa a Courmayeur dove si reca da diversi anni. La famiglia Magnini-Palmas è volata direttamente a Dubai.

Instagram @giopalmas82

Giorgia Palmas a Dubai

L'ex Velina di Striscia la Notizia sta insieme a Filippo Magnini dal 2018. Nel 2021 si sono sposati e nel 2020 è nata la loro prima figlia, Mia. La Palmas era già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini. I neo sposi sono volati a Dubai per il Capodanno, portando con loro sia le due bambine che i genitori di lui. Una vacanza di famiglia insomma, in cui si stanno godendo le bellezze del luogo da veri turisti, sempre in giro.

Instagram @giopalmas82

Tra spiagge bianche e acque cristalline, grattacieli e padiglioni dell'Expo, c'è tanto da fare e da vedere. Sui social sia Giorgia Palmas che Filippo Magnini stanno condividendo le foto della loro vacanza, mostrando ai follower quel luogo ricco di bellezze e di meraviglie da ammirare. Proprio per questo, la 39enne ha scelto dei look decisamente comodi e casual, da vera vacanziera. Shorst, T-shirt e abiti ampi per il giorno, camicie per la sera. Immancabili i costumi da bagno, per il mare e la piscina.