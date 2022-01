Aurora Ramazzotti, le prime foto del 2022 con i look tropicali: bikini sgambati e costumi oro Aurora Ramazzotti ha trascorso il Capodanno alle Maldive con il fidanzato Goffredo Cerza: anche su una spiaggia tropicale non poteva rinunciare alle tendenze.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti ha scelto di trascorrere Capodanno alle Maldive, godendosi l'inizio del nuovo anno al caldo insieme al fidanzato Goffredo Cerza. la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è in buona compagnia: quest'anno moltissime star hanno scelto di festeggiare Capodanno in una meta tropicale anziché sulla neve. Per iniziare il 2022 in grande stile ovviamente non poteva mancare un guardaroba di tendenza: niente cappotti o abiti da sera, ma bikini sgambati, costumi scintillanti e accessori crochet.

Aurora Ramazzotti alle Maldive

La prima foto del 2022 è in bikini

Aurora Ramazzotti ha concluso il 2021 sotto al sole tropicale, pubblicando foto di tramonti sul mare, palme e spiagge incontaminate. In una foto Aurora Ramazzotti indossa un costume rosso con i fiocchi (per rispettare la tradizione di Capodanno!) in un'altra lei e il fidanzato posano insieme, bellissimi e statuari, come appena usciti dall'acqua. Al naturale, sorridenti e abbronzati: nella didascalia Aurora Ramazzotti ha scritto "Solar Power", un gioco di parole tra l'energia solare del primo bagno dell'anno e il titolo di una celebre canzone di Lorde. Goffredo Cerza indossa un costume con le tartarughe marine colorate, mentre Aurora Ramazzotti mostra il fisico snello e tonico con un bikini nero sgambato, caratterizzato dagli slip con laccetti. Scommettiamo che sarà la tendenza dell'estate 2022?

Aurora Ramazzotti, foto da Instagram @auroragram

Aurora Ramazzotti segue il trend dei body scintillanti

Anche su una spiaggia tropicale Aurora Ramazzotti è comunque allineata alle tendenze moda del momento: anche lei segue il trend dei body in lamé, must have dell'inverno 2022, ma in versione "balneare". In valigia non poteva mancare un costume intero color oro, che ha abbinato a una gonna azzurra e a un cappellino crochet colorato. Gli accessori all'uncinetto che ci hanno accompagnato per tutto il 2021 si riconfermano la tendenza della prossima estate. Ancora una volta Aurora Ramazzotti non sbaglia un colpo e ci fa già venir voglia dei primi tuffi del 2022!