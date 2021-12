Il body è il must have di Capodanno: come portare la lingerie a vista in versione sexy o scintillante Sensuale, versatile, discreto: il body ha conquistato le passerelle invernali ed è la soluzione glamour (e anti freddo) per i look di Capodanno.

A cura di Beatrice Manca

Intimissimi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sensuale, comodo, caldo: il body è decisamente il capo di tendenza dell'inverno 2022. L'effetto seconda pelle lo rende caldo e confortevole, perfetto per "scaldare" senza appesantire la figura. Il suo segreto è la versatilità: può essere un'arma antifreddo o un alleato di seduzione, sportivo o elegante. Le passerelle Autunno/Inverno 2021-22 sono state un trionfo di body, da quelli metallizzati di Saint Laurent a quelli scollati di N°21, fino ai body colorati di Miu Miu. Attillato, glamour e sexy: il body intero è l'alleato perfetto per risolvere i look di Capodanno. Quattro look scintillanti e sensuali per sfoggiare l'intimo a vista l'ultima notte dell'anno.

Body lamé e giacca doppiopetto

Anche il blazer più classico si accende con un body in stile Disco, oro o argento. Saint Laurent lo propone in lamé oro, argento o rosso metallizzato, per rivisitare il classico completo in tweed. Un'idea perfetta anche per dare nuova vita al tailleur mannish, da sfoggiare con un body scollato e scintillante, oppure alla semplice minigonna nera, da portare con un blazer anni Ottanta. Tolta la giacca si è pronte per ballare fino all'alba.

Il body argento di Saint Laurent

Il body sotto l'abito trasparente

Capodanno è l'occasione giusta per osare con un tocco di sensualità. La moda dell'inverno 2021 punta tutto sulle trasparenze: sulla passerella di N°21 il classico abito total black diventa impalpabile e rivela il body scollato. Un'idea perfetta per far colpo nella notte di San Silvestro con eleganza, senza dimenticare un rossetto rosso porta fortuna!

N°21

Il body scintillante con la gonna coordinata

Dimenticatevi per una notte il classico body nero e puntate sui toni sparkling dell'oro e dell'argento. Nella versione a maniche lunghe, il body coordinato alla gonna è l'alternativa perfetta all'abito da sera, e scegliendo bene il filato il body diventa anche un ottimo alleato anti freddo.

Il body in maglia, in lana o in cachemere tiene al caldo ma ha il plus di restare sottile e aderente, avvolgendo il fisico in modo sensuale. Per questo è perfetto di sera: si può puntare sul look monocromatico o giocare sui contrasti, come un body in maglia abbinato alla gonna oro, bronzo o in lurex.

Dior Cruise

Il body gioiello sopra il dolcevita aderente

A Capodanno la parola d'ordine è una sola: brillare. Oro, argento, lurex e paillettes: tutto è concesso. L'importante è bilanciare gli abbinamenti giocando sui contrasti: il body con applicazioni di cristalli non si nasconde più sotto la giacca ma si lascia " a vista", sopra una maglia sottile o a una camicia trasparente. Volete osare? Provare il catsuit, la tutina più sensuale dell'inverno sfoggiata anche da Chiara Ferragni. Per iniziare il nuovo anno all'insegna della sensualità e dello stile.