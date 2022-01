Cosa mettere nella calza della Befana 2022 al posto dei dolci: le idee regalo per riempirla La tradizione vuole che il 6 gennaio la Befana riempia le calze con dolci o carbone: se non amate lo zucchero ecco alcune idee per far felici grandi e piccini.

Le festività natalizie si concludono ufficialmente con l'Epifania, il 6 gennaio. Un'ultima occasione per scambiarsi piccoli doni e riempire di dolciumi la calza della Befana: la tradizione vuole che i bambini ricevano una calza piena di caramelle e cioccolato, insieme a un piccolo pezzo di carbone dolce per "punire" i piccoli capricci fatti durante l'anno. Anche gli adulti si scambiano le loro calze: in commercio esistono calze preconfezionate per tutti i gusti che però possono essere sostituite con "calze fai da te" da riempire con gadget e piccoli doni, per lui e per lei.

Come riempire la calza della Befana senza dolci, 9 idee per bambini

I bambini di solito amano i dolci ma per diversi motivi si può scegliere di sostituire cioccolata e snack con piccoli regali. La scelta deve essere ponderata in base all'età, facendo attenzione che i giochi siano atossici e certificati. Un peluche o una bambola per i più piccini, un gioco manuale per i fratelli più grandi o addirittura un videogioco: idee che faranno felici i bambini come (e più) che una barretta di cioccolato.

Un peluche

Una scatola di colori

Un pupazzetto Lego

Una macchinina

Una bambola

Un videogioco

Un libro da colorare

La pasta da modellare

Le figurine per l'album

Cosa mettere nella calza della Befana al posto del cioccolato: 15 regali per lui e per lei

Anche gli adulti si scambiano le calze della Befana: al posto dei dolci si può puntare su accessori e capi di moda di piccole dimensioni, in modo da entrare perfettamente nella calza: un fermaglio per capelli, un gioiello o un orologio. Vista la stagione fredda via libera anche a cappelli, sciarpe, calze e guanti: sicuramente utili e apprezzati.

Un fermaglio per capelli

Un profumo

Un orologio

Un bracciale o un paio di orecchini

Un cappellino morbido

Un paio di guanti

Una sciarpa

Una maschera per il viso

Una cintura

Una pochette o una trousse

Un completino intimo

Un paio di occhiali da sole

Una cover per lo smartphone

Un portadocumenti

Un paio di calzini o collant

L'idea anti spreco: usare le calze vere

Per praticità il 6 gennaio di solito si riempiono calze preconfezionate o le classiche calze rosse da appendere al camino, che poi finiscono in soffitta. L'idea più originale e sostenibile per la Befana 2022 è usare un paio di vere calze, da riempire con piccoli regali o da indossare per giocare con la tradizione. Può essere del tradizionale rosso o a righe, come quelle firmate Gallo, o con un decoro invernale come quelle di Calzedonia. L'importante è divertirsi e celebrare la fine della festa in allegria, ma senza sprechi!