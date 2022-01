Il cast di Danza con me, tutti gli ospiti del programma di Roberto Bolle stasera su Rai 1 Il 1 gennaio 2022 torna su Rai1 Danza con me, lo show di Roberto Bolle giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Tanti gli ospiti attesi sul palco, a cominciare da Serena Rossi e Lillo.

A cura di Elisabetta Murina

Lillo, Roberto Bolle e Serena Rossi

Con l'inizio del nuovo anno, Roberto Bolle torna su Rai1. Il 1 gennaio 2022 alle ore 21.15 andrà in onda la prima puntata dello show Danza con Me, giunto alla sua quinta edizione, condotto dal primo ballerino della Scala. Tanti gli ospiti che si alterneranno nelle puntante, a cominciare da due grandi volti della televisione italiana, svelati in anteprima dallo stesso Bolle. Saranno l'attrice Serena Rossi e il comico Lillo. L'intera edizione sarà dedicata alla etoile Carla Fracci, scomparsa lo scorso maggio.

Gli ospiti dello show di Roberto Bolle

In collegamento a Che Tempo che fa con Fabio Fazio, Roberto Bolle aveva svelato i primi ospiti della nuova edizione di Danza con me, dal 1 gennaio su Rai1: "Sono molto felice di annunciare Serena Rossi e Lillo a danza con me. Sono due artisti straordinari, ci siamo trovati benissimo". Lo show cercherà di unire l'intrattenimento alla danza e con questa missione saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco. Tra questi ci saranno: John Malkovich, Ornella Vanoni, che canterà e ballerà insieme a Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana del Bufalo e Sabrina Impacciatore, protagonista insieme a lei del film ora al cinema 7 donne e un mistero. Attesi anche Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, protagonisti di Supereroi anche questo ora sul grande schermo. Colapesce e Dimartino si esibiranno poi insieme ai giovani allievi dell'Accademia del Teatro alla Scala. E poi ancora le Farfalle Olimpiche, Franca Leosini e Carla Signoris.