Chiara Ferragni torna a indossare la tutina trasparente: “Chi vincerà come commento più sessista?” Chiara Ferragni è tornata a provocare i fan con la tutina di pizzo trasparente che aveva indossato qualche giorno fa. Consapevole di scatenare gli haters “bacchettoni”, ha lanciato un ironico contest: chi vincerà il titolo di commento più sessista?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna del momento: imprenditrice digitale, star dei social e della tv, moglie e mamma amorevole, sembra proprio non sbagliare neppure un colpo sia sul piano professionale che familiare. A differenza di molte influencer del suo calibro, non si serve di Instagram solo per documenta look e momenti di vita privata, sostiene anche delle nobili battaglie "sociali". Di recente, ad esempio, si è ribellata al sessismo dei suoi haters e lo ha fatto proprio a partire da un outfit provocante e audace che nei giorni scorsi aveva scatenato l'indignazione dei "bacchettoni" e dei benpensanti.

La lotta agli haters di Chiara Ferragni

Ricordate la tutina di pizzo trasparente indossata da Chiara Ferragni qualche giorno fa? Nelle ultime ore è tornata a riproporla sui social ma non perché intendeva sponsorizzare Calzedonia o lanciare un trend sexy per le feste. L'influencer ha voluto "scatenare" i commenti sessisti dei suoi haters, consapevole del fatto che tutte le foto di questo genere suscitano sempre un certo scalpore. Questa volta ha messo in risalto il lato b posando di spalle e con gli slip che si intravedono chiaramente attraverso il tessuto dall'effetto "vedo-non vedo", così facendo ha rivelato non solo la silhouette da urlo ma anche la sua innata sensualità.

Chiara Ferragni in Calzedonia

Chiara Ferragni si ribella al sessismo

Nella didascalia del post Chiara Ferragni ha scritto: "Chi vincerà come commento più sessista?", aggiungendo anche l'emoticon a forma di pacchetto di popcorn. C'è chi ritiene che non possa vestirsi così perché è mamma, chi le chiede se Fedez le "permetta" di indossare capi simili, chi la accusa di dare un cattivo esempio: quand'è che una donna sarà davvero libera di poter sfoggiare ciò che più le piace senza essere giudicata? Non sono mancati i commenti esilaranti degli amici, da Manuele Mameli che si è complimentato con l'influencer per la scelta degli orecchini a Kevin Sacchi che ha dichiarato: "Aspettiamo la foto di Fedez con questo outfit". L'imprenditrice riuscirà a sconfiggere il sessismo con il suo coraggio e con la sua ironia?