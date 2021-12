Michelle Hunziker e Serena Autieri in vacanza sulla neve: quanto costa il loro hotel sulle Dolomiti Michelle Hunziker si sta godendo delle vacanze innevate assieme all’amica Serena Autieri. Sono sulle Dolomiti: ecco quanto costa soggiornare nel loro hotel.

A cura di Giusy Dente

Instagram @therealhunzigram

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono legate da tempo da una profonda e sincera amicizia e avendo in comune la passione per la montagna sono solite andare spesso in vacanza insieme. Anche questa estate si erano godute qualche giorno di relax in Val Badia, assieme ai rispettivi mariti. Con l'occasione, ne avevano approfittato tra un'arrampicata e una passeggiata per fare anche un insolito trattamento di bellezza: il bagno nel fieno. Al momento invece si trovano in una struttura in Alta Badia, il Lagació Hotel Mountain Residence, un rifugio immerso nella natura incontaminata e situato a un'altitudine di 1500 metri.

Le vacanze di Michelle Hunziker

Prima di incontrare sulla neve l'amica Serena Autieri, Michelle Hunziker si è concessa qualche giorno di vacanza in Svizzera. Ha soggiornato ad Andermatt, un borgo alpino situato a 1444 metri di altezza, ai piedi del massiccio del San Gottardo, presso l'esclusivo hotel The Chedi. La struttura è completa di palestra e piscine: un'area benessere di 2400 mq a cui si aggiunge anche la pista di pattinaggio. La showgirl ha scelto una suite deluxe con area salotto e ampio balcone con vista panoramica: il costo a notte in questo periodo parte da 3695 euro.

Instagram @therealhunzigram

Michelle Hunziker e Serena Autieri, amiche in vacanza

Assieme a Michelle Hunziker il divertimento è assicurato e difatti lei e Serena Autieri sembra si stiano godendo al massimo il loro soggiorno sulla neve. Le due amiche sono sulle Dolomiti, stanno trascorrendo le giornate tra buon cibo, tante risate, passeggiate sulla neve e discese in sci. Stanno soggiornando in quello che l'attrice, nelle sue Instagram Stories, ha definito "il posto più bello del mondo", taggando il Lagació Hotel Mountain Residence dell'Alta Badia della famiglia Canins.

Instagram @serena_autieri

La struttura mette a disposizione lussuose suite con un'incredibile vista sulle montagne innevate, esperienze culinarie gourmet e un'area wellness. A disposizione dei clienti ci sono anche pacchetti completi con tanti extra, dalla degustazione allo skipass, dal noleggio sci alla scuola di sci. Nel periodo invernale i prezzi sono diversi rispetto a quello estivo: sono nello specifico leggermente più alti, soprattutto in prossimità delle feste natalizie. Attualmente il prezzo al giorno per una suite da 2 persona varia (a seconda della tipologia di suite) dai 505 ai 565 euro. Il costo sale per le suite adatte a ospitare dalle 3 alle 5 persone, dove si arriva a 1170 euro.