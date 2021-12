Michelle Hunziker in Svizzera: quanto costa una notte nell’hotel immerso nella neve Nell’attesa della finale di All Together Now, Michelle Hunziker è stata ad Andermatt, in Svizzera, per alcuni giorni di vacanza. Scopriamo quanto è costato il suo soggiorno tra le nevi.

A cura di Clara Salzano

Michelle Hunziker ad Andermatt in Svizzera

Michelle Hunziker sta avendo un grande successo alla guida del game-show musicale All Together Now. La conduttrice tv si conferma tra i personaggi più seguiti e apprezzati in Italia ma per il suo forte legame con l’Italia e con la Svizzera è anche ambasciatrice del turismo elvetico. Nei giorni scorsi Michelle Hunziker è stata infatti ad Andermatt, in Svizzera, per alcuni giorni di vacanza nell'attesa della finale di All Together Now domenica prossima. Scopriamo quanto è costato il suo soggiorno tra le nevi.

Michelle Hunziker sulla neve

Perché Michelle Hunziker ha scelto Andermatt

Michelle Hunziker ha soggiornato a Andermatt. La località svizzera, dove praticare sport e lifestyle sostenibile, è diventata la nuova mecca dello sci con 180 km di piste. Si tratta di un meraviglioso borgo alpino a 1.444 metri di altezza, ai piedi del massiccio del San Gottardo.

Michelle Hunziker in Svizzera

Ad Andermatt si possono trovare esclusivi hotel con Spa come il The Chedi in cui ha soggiornato Michelle Hunziker: “La Svizzera è piccola ma incredibilmente variegata. In pochi chilometri cambiano i paesaggi, i cantoni e perfino la lingua parlata. Ci sono tantissime proposte per ogni tipo di vacanza”.

Michelle Hunziker davanti al The Chedi

Quanto costa l'hotel dove ha soggiornato Michelle Hunziker

Il The Chedi si trova nella via principale di Andermatt. Si tratta dell'esclusivo hotel cinque stelle che ha ospitato Michelle Hunziker. L'albergo è famoso soprattutto per la sua area wellness di 2.400 mq con piscina esterna ed interna, sala fitness.

Michelle Hunziker sulla pista di pattinaggio del The Chedi

Nel cortile esterno dell'albergo ogni anno viene allestita una pista di pattinaggio dove anche Michelle Hunziker si è cimentata. L'hotel offre inoltre dieci suite deluxe per i trattamenti benessere e probabilmente la nota conduttrice ha soggiornato in una di queste. Le suite deluxe sono dotate tutte di area salotto e di un ampio balcone con vista panoramica. Il costo a notte in questo periodo parte da 3.695 euro.