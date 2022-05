Giorgia Palmas con l’abito floreale a Verissimo: mostra le fedi con il marito Filippo Magnini Giorgia Palmas e Filippo Magnini tornano in tv da marito e moglie, affiatati anche nei look! Nell’ultima puntata di Verissimo raccontano i dettagli del loro matrimonio.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @verissimo

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono in piena luna di miele: il 14 maggio scorso sono diventati marito e moglie con il rito religioso, un anno dopo il rito civile. Per l'occasione l'ex Velina ha indossato due abiti da sogno, un trionfo di seta e pizzo: uno si trasformava grazie alla gonna staccabile. La prima apparizione televisiva dei novelli sposi è all'interno del programma Verissimo. Silvia Toffanin li ha invitati nell'ultima puntata del programma a raccontare i segreti del loro matrimonio e la coppia ne ha approfittato per mostrare con orgoglio le fedi.

L'abito a fiori di Giorgia Palmas a Verissimo

Per la prima apparizione dopo il matrimonio Giorgia Palmas ha scelto di nuovo un abito bianco con un maxi fiore sulla spalla. Adesso però ha deciso di cambiare stile, ma sempre con un tocco "fiorito": per il ritorno tv ha indossato un abito a fiori colorati, il vestito perfetto per le giornate di primavera. La fantasia floreale è tra le grandi tendenze della stagione: Giorgia Palmas ha scelto un modello a portafogli, stretto in vita con un fiocco. L'abito a maniche lunghe ha una vivace stampa a fiori blu e fucsia su fondo bianco. Ha poi lasciato i capelli sciolti sulle spalle, pettinati in morbide onde. Il marito Filippo Magnini, accanto a lei, ha scelto una classica giacca blu navy indossata con la camicia bianca.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, foto via Instagram @Verissimo

Giorgia Palmas racconta il matrimonio con Filippo Magnini

La coppia ha promesso di svelare a Silvia Toffanin (e al pubblico a casa) alcuni dettagli esclusivi sulle nozze. Un giorno che hanno atteso per moltissimo tempo e che hanno vissuto con enorme emozione: per la prima volta mostrano orgogliosi le fedi, il simbolo della loro unione. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto dei semplici anelli d'oro, il modello più classico ed elegante. I due posano abbracciati e si scambiano teneri sguardi: l'emozione per il matrimonio è ancora palpabile nei loro sorrisi.