Il floreale a primavera è “avanguardia pura”: i vestiti che piacerebbero anche a Miranda Priestley Quando indossiamo un abito a fiori per uscire l’inverno è veramente finito: le passerelle Primavera/Estate 2022 si riempiono di giacche, completi e camicie a fiori.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra MSGM, Philosophy di Lorenzo Serafini, Saint Laurent

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chissà cosa avrebbe pensato la terribile Miranda Priestly del Diavolo Veste Prada vedendo l'invasione di abiti e completi a fiori nelle sfilate della Primavera/Estate 2022. "Floreale a primavera? Avanguardia pura". Non sarà avanguardia, ma il floreale è la tendenza più amata della primavera 2022 (e di ogni altra primavera). Sarà perché un bouquet di fiori, anche stampato, mette sempre allegria, sarà perché quando indossiamo un abito a fiori per uscire significa che l'inverno è davvero alle spalle. E così Valentino, Saint Laurent, Versace e Carolina Herrera hanno mandato in passerella abiti coloratissimi con stampa all over, da indossare in nuove versioni, meno romantiche e più sofisticate (che scommettiamo sarebbero piaciuti anche a Miranda Priestly!)

Le stampe floreali macro e stilizzate

Chi non si sente particolarmente romantico può lasciarsi ispirare dai fiori macro e stilizzati in colori accesi, in perfetto stile fine anni Sessanta. L'unica regola è giocare con i colori: più sono e meglio è, puntando sui toni carichi e accesi che spopolano in questa stagione. A questo punto il gioco è fatto: basta una borsa con le frange per rilanciare lo stile hippie ma in chiave glamour.

Abito a fiori Carolina Herrera

Gli abiti sottoveste floreali

Gli slip dress anni Novanta che ci hanno fatto compagnia in inverno ora tornano a risplendere nella bella stagione: cosa c'è di più fresco che un abito scivolato con le spalline, magari arricchito da una delicata stampa a fiori? Con una giacca in jeans e le sneakers si mette a tutte le ore del giorno, con sandali intrecciati e minibag è l'alleato perfetto per le cerimonie e le feste in giardino.

Leggi anche Addio chiodo: il blazer in pelle è la giacca perfetta per la primavera 2022

Vestito a fiori DSquared2

I vestiti a fiori romantici in stile Bridgerton

Se di fronte alla seconda stagione il vostro cuore ha palpitato più per i fantastici costumi e per le cascate di glicine che per gli intrecci amorosi dei protagonisti, siete nel posto giusto: la primavera è il momento giusto per sbizzarrirsi con balze, fiocchi e delicate stampe floreali in toni pastello, rese moderne da tagli crop e trasparenze. Gli accessori must have sono le mule e gli occhiali da sole in colori pastello.

Top e gonna a fiori Giambattista Valli

La camicia a fiori per la primavera 2022

Se l'idea della stampa all over è troppo, iniziate da un unico pezzo: MSGM propone pantaloni in tonalità fluo da spezzare con una semplice t-shirt, Rodarte punta sui blazer fioriti in tonalità gioiello, perfetti su un look total white. Il pezzo cult? La camicia bianca di Valentino, con stampa macro a fiori, un classico da declinare in mille varianti per tutta l'estate, dagli shorts al completo. Immancabile nella valigia delle vacanze!