Un abito che si trasforma: il segreto del vestito da sposa di Giorgia Palmas al matrimonio Nel giorno del matrimonio Giorgia Palmas ha indossato due vestiti da sposa. Uno, in particolare, nasconde un segreto.

A cura di Giusy Dente

Giorgia Palmas in Atelier Emé

A distanza di giorni dal matrimonio, Giorgia Palmas continua a essere sommersa di domande inerenti il grande giorno. Le sue fan sono curiosissime di conoscere tutti i dettagli: dall'abito alla cerimonia, dalla location al bouquet, dalle bomboniere alle fedi. Lentamente l'ex velina sta snocciolando con piacere tutte le informazioni sul fatidico giorno del matrimonio, un momento che ha organizzato per mesi. Ripercorrerlo la riempie di gioia e le permette di rivivere quelle bellissime emozioni. Lei e Filippo Magnini si erano detti sì un anno fa con rito civile, ma hanno fortemente voluto che ci fossero anche una cerimonia religiosa e una festa con amici e parenti.

Il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

La coppia ha voluto ulteriormente consolidare il proprio amore attraverso una cerimonia religiosa. È stato un evento di famiglia: l'ex velina lo ha vissuto così, come qualcosa di importante non solo per lei e il compagno, ma anche per i loro figli. La Palmas e Magnini, infatti, sono diventati genitori della piccola Mia nel 2020 e lei era a sua volta già mamma di una figlia nata da una precedente relazione. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, marito e moglie si sono spostati in una storica villa vista lago per festeggiare con amici e parenti: la lussuosa Villa Bonomo, sul lago di Como. È stata una giornata indimenticabile, piena di gioia e amore.

in foto: bozzetto del vestito da sposa Linea Privé

Il segreto del vestito da sposa di Giorgia Palmas

La sposa ha indossato due vestiti, uno per la cerimonia e uno per la festa. In entrambi si è affidata a un brand che ama particolarmente: Atelier Emé. La seconda parte della giornata l'ha vista sfoggiare l'abito Marella, un vestito a sirena della Nuova Collezione Sposa. Completamente diverso il primo vestito, un outfit davvero romantico: "Lo amavo, mi ha aspettato per due anni e mi ha fatto sentire una vera sposa" ha detto entusiasta la Palmas. Appartiene alla Linea Privé ed è una creazione da vera principessa: interamente ricoperta di pizzo, con immancabile velo ricamato lunghissimo.

Giorgia Palmas in Atelier Emé

Ma era un altro il dettaglio a renderlo davvero originale. L'abito era infatti impreziosito da una sopragonna staccabile. Era come indossare due vestiti in uno, ecco perché infatti in alcune foto si nota un'ampissima gonna in pizzo e in altre lo stesso identico abito ne è privo ed è caratterizzato da un'elegante e sinuosa linea a sirena, aderente e meno maestosa. L'abito ha riscosso molto successo sui social: i fan e i follower di Giorgia Palmas sono rimasti incantati da quella preziosa e raffinata nuvola di pizzo, perfetta per sentirsi la principessa di una favola d'amore.