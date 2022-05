Giorgia Palmas dopo il matrimonio veste ancora di bianco: indossa l’abito monospalla col maxi fiore Dopo l’abito bianco indossato per pronunciare il fatidico sì, Giorgia Palmas ne ha sfoggiato un altro: il nuovo candido look è un elegante vestito da cerimonia.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si stanno godendo i primi giorni da marito e moglie. La coppia è convolata a nozze il 14 maggio scorso, quando hanno celebrato un matrimonio con rito religioso. In verità, la cerimonia ha fatto seguito a quella, con solo rito civile, di un anno fa: hanno solo rinnovato e confermato le loro promesse nuziali. I due in questi mesi avevano sempre condiviso con fan e follower il desiderio di sposarsi anche in Chiesa e di festeggiare in grande stile con amici e parenti. Così è stato. Sono riusciti a concretizzare il loro sogno e ora sono più felici e innamorati che mai.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono marito e moglie

Giorgia Palmas è ancora nel pieno dell'entusiasmo e della gioia: il matrimonio era l'evento che aspettava da tempo, lo ha organizzato per un anno intero e si è goduta in pieno la giornata dedicata a lei e al suo compagno. In realtà è stata una festa non solo per loro due, ma qualcosa di significativo per tutti, soprattutto per i loro due figli: "Non solo il matrimonio mio e di mio marito ma di noi 4, della nostra bella e pazzerella famiglia" ha detto l'ex velina, commentando a freddo le nozze.

In questi giorni ha continuato a rispondere alle tante domande che le hanno rivolto fan e follower: sulla location, sulle bomboniere, sul vestito. O meglio: i vestiti. Infatti ne ha indossati due, molto diversi tra loro ma entrambi elegantissimi. Uno aveva una particolarità originale: una gonna staccabile! A distanza di pochi giorni dalle nozze, Giorgia Palmas ha indossato un altro vestito bianco. Ha mostrato su Instagram il suo outfit candido, condividendo degli scatti in compagnia di Magnini, definito con un certo orgoglio: "Mio marito".

Giorgia Palmas elegantissima in total white

Arrivano da Villa Necchi le nuove foto di Giorgia Palmas, che è solita condividere molto della sua vita sui social, sia momenti di lavoro che momenti di vita quotidiana e familiare. In occasione di un evento si è mostrata più bella che mai, con un outfit total white. L'ex velina ha uno stile sempre molto raffinato e mai volgare. Stavolta ha scelto un tubino midi, di Chiara Boni La Petite Robe.

Il brand è amatissimo dalle celebrities: hanno indossato le creazioni del marchio Caterina Balivo (in occasione della festa per i 42 anni) e di recente Michelle Hunziker (un costume rosso cut-out della Collezione Beachwear, durante le registrazioni di Striscia la Notizia). Quello dell'ex velina è un abito da cerimonia della collezione Primavera/Estate 2021. È un capo monospalla, con una balza all'altezza dei fianchi e impreziosito da una spilla a forma di fiore posizionata sulla spalla sinistra, che dona un tocco chic e raffinato al tutto.

Giorgia Palmas lo ha abbinato a una pochette color cipria con farfalle disegnate e a un paio di scintillanti sandali open toe glitterati in color oro-argento, con tacco a spillo vertiginoso e cinturino alla caviglia. Sembra che il bianco sia decisamente il suo colore, in questo momento.