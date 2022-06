Diletta Leotta “va in bianco”: dà il via all’estate col costume sgambatissimo e incrociato sul collo Diletta Leotta ha dato il via alla sua estate e ha documentato tutto sui social. Il costume che ha sfoggiato per aprire la stagione balneare? È total white, sgambatissimo e incrociato sul seno.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 non è ancora cominciata ufficialmente ma, complici le recenti giornate caldissime, sono molte le persone che si sono concesse weekend al mare e brevi vacanze in luoghi esotici. Le star non fanno eccezione, anzi, hanno approfittato della fine della stagione televisiva per "aprire le danze", documentando tutto sui social. Diletta Leotta è solo una delle tante ad aver dato il via alla bella stagione e naturalmente non ha rinunciato allo stile. Su Instagram ha mostrato il primo costume dell'anno, dando prova di non rinunciare alla sensualità neppure per andare in spiaggia. In quante prenderanno ispirazione da lei per i primi bagni?

Il primo bagno di Diletta Leotta

Il campionato di Serie A è terminato e Diletta Leotta ne ha approfittato per volare a Palma di Maiorca, l'isola delle Baleari dove ha passato l'intero weekend all'insegna del relax e dei primi bagni. Ha lasciato temporaneamente nell'armadio i completi griffati, gli abiti glamour e i tacchi alti, si è messa in costume e non ha esitato a lasciarsi immortalare in versione acqua e sapone sullo sfondo delle acque cristalline del luogo. La conduttrice di Sky è apparsa sorridente, al naturale e soprattutto in formissima mentre è seduta su uno scoglio, ha poi condiviso lo scatto su Instagram con tanto di didascalia "Primo bagno".

Diletta Leotta segue il trend dei costumi sgambati

Cosa ha indossato la Leotta per la sua prima volta al mare nel 2022? È "andata in bianco", trasformandosi in una vera e propria dea con un costume glamour e sensuale. Niente due pezzi per lei, ha puntato su un modello intero in total white che è riuscito a esaltare ancora di più la sua silhouette ha urlo. È sgambatissimo, ha dei tagli cut-out sui fianchi decorati con delle fibbie gold, le spalline sottilissime incrociate sul seno arricchite da micro borchie e la scollatura generosa. Piedi nudi, capelli bagnati e smalto "a contrasto" su mani e piedi: Diletta ha dimostrato di essere assolutamente pronta per l'arrivo "ufficiale" della bella bella stagione.