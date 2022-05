Valentina Ferragni in costume lancia il bikini dell’estate: micro, a triangolo e con fantasia colorata L’estate è dietro l’angolo ed è ora di iniziare a preparare i capi must have per le vacanze al mare: impossibile rinunciare al bikini, magari coloratissimo come quello di Valentina Ferragni!

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera-Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate è alle porte e le star si godono già i primi bagni della stagione, tra abiti colorati, cappelli di paglia e costumi da bagno. Sì, è arrivato il momento di iniziare a costruire il guardaroba delle vacanze al mare lasciandosi ispirare dai look delle celebs. Il costume più glamour della stagione è quello sfoggiato da Valentina Ferragni: l'influencer si sta godendo una vacanza a Capri e sfoggia un bikini azzurro che ci fa sentire il rumore delle onde del mare!

Il bikini a triangolo di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni si sta godendo i primi caldi dell'anno a Capri. Ha condiviso sui social uno scatto da cartolina con i celebri Faraglioni sullo sfondo, mentre si rilassa sotto al sole in barca. Nella foto l'influencer indossa uno dei costumi più gettonati dell'estate: il bikini a triangolo di Etro con i laccetti sui fianchi e la nuova stampa "liquid paisley". L'influencer ha scelto un colore azzurro brillante: oltre a essere la nuance di tendenza dell'estate 2022, il turchese fa subito "aria di mare" e mette di buonumore. Valentina Ferragni ha lasciato i capelli al naturale, completando il look con alcuni braccialetti colorati. Il dettaglio di lusso? I cuscini "coordinati" con il costume, che è in vendita sul sito del brand a 295 euro.

Il bikini Etro di Valentina Ferragni

I costumi a triangolo per l'estate 2022

Ha più di settant'anni, ma non li dimostra: il bikini non passa mai di moda e quest'anno dominerà le tendenze estive in versione super colorata. Il modello da scegliere è a triangolo, come quello sfoggiato da Valentina Ferragni, e si allaccia lateralmente con i laccetti. Dalla stampa paisley a quella acquerello, è la fantasia multicolor a tenere banco: i costumi di tendenza dell'estate hanno tutti i colori di una spiaggia caraibica e sono perfetti per brillare sotto al sole. L'estate è la stagione della libertà e del divertimento: attenzione alla crema solare però, prima di ritrovarsi alla sera con fastidiose scottature!