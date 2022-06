Kylie Jenner lancia il costume metallico: il modello must dell’estate è intero con la scollatura maxi Kylie Jenner si è concessa qualche giornata al lago e ne ha approfittato per sfoggiare il suo primo costume dell’estate. È intero, metallizzato e con la scollatura maxi: riuscirà a diventare il must-have della bella stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Le sorelle Kardashian sono riuscite a costruire un vero e proprio impero che porta il loro nome e, tra un reality, brand di cosmetici e collezioni di abiti, vantano dei conti in banca da capogiro. Non sorprende, dunque, che passino intere settimane in vacanza in località da sogno, documentando tutto sui social. Dopo il viaggio a Portofino per il matrimonio di Kourtney con Travis Barker, la più piccola della famiglia, Kylie Jenner, si è concessa qualche giorno al lago, approfittandone per sfoggiare il suo primo costume dell'estate. A pochi mesi dal parto ha messo in mostra la silhouette da urlo con un modello interno e metallico che si preannuncia il must-have della bella stagione.

Il primo costume dell'estate di Kylie Jenner

L'estate è ormai arrivata e sono moltissime le star che approfittano delle giornate soleggiate di fine primavera per concedersi delle vacanze al mare. L'ultima ad averlo fatto è stata Kylie Jenner che, dopo aver spiegato di aver vissuto un periodo post parto non troppo semplice, è tornata in splendida forma. Per realizzare delle foto sullo sfondo di un meraviglioso lago azzurro ha curato il suo stile nei minimi dettagli. Ha indossato un costume "metallico" in total silver, un modello intero della sua collezione Kylie Swim caratterizzato da una silhouette sgambata, la maxi scollatura sul décolleté portata legata dietro al collo e dei laccetti sulla schiena (lasciata prevalentemente nuda).

Kylie Jenner in Kylie Swim

Il costume metallico da usare come body

Per completare il tutto Kylie ha scelto un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile diva e degli orecchini pendenti e scintillanti, messi in risalto da una coda di cavallo alta portata col ciuffo laterale. Il protagonista indiscusso degli scatti, però, non può che essere il costume, destinato a diventare il must-have dell'estate 2022. Come si abbina? Essendo decisamente appariscente, riesce a "fare il look" da solo, anche se la stessa Jenner lo ha declinato anche in una versione "serale". In che modo? Per una festa post-barca ha semplicemente aggiunto all'outfit balneare un paio di jeans over: così facendo è riuscita a riciclare il costume metallico anche per uscire, proprio come se fosse un body.

https://www.instagram.com/p/CeWYwxPJ1O8/