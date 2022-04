Kylie Jenner ha messo su quasi 30 kg durante la seconda gravidanza: “Provo a essere sana e paziente” Kylie Jenner ha partorito a inizio febbraio il suo secondo figlio ma di recente è tornata a parlare della gravidanza. Ha rivelato il numero di chili messi su in dolce attesa, spiegando però che li sta già perdendo grazie all’attività fisica.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta lo scorso febbraio, ha messo al mondo il secondogenito nato dalla relazione con Travis Scott e non potrebbe essere più felice. Certo, dopo averlo chiamato Wolf è tornata sui suoi passi e gli ha cambiato nome, ma è chiaro che insieme a Stormi il piccolo è la sua principale ragione di vita. L'unico piccolo "inconveniente"? A differenza di quando ha avuto la prima figlia, in questa seconda gravidanza l'imprenditrice si è ritrovata ad affrontare qualche piccolo problema. Dopo aver apertamente parlato del periodo post-parto non troppo semplice, di recente ha fatto riferimento ai chili messi su durante la dolce attesa.

Kylie Jenner, quanto è ingrassata in gravidanza

Kylie Jenner ha vissuto in modo completamente diverso le sue due gravidanze: quando aspettava Stormi è rimasta per mesi lontana dai riflettori, condividendo le foto col pancione solo dopo il parto, mentre nel secondo caso non ha esitato a lasciarsi immortalare in versione futura mamma. Dopo la nascita del bebè, però, è apparsa pochissimo sui social e la cosa non è legata solo ai problemi post-parto affrontati. L'imprenditrice di recente ha rivelato che in dolce attesa aveva messo su 60 libbre, ovvero poco più di 27 chili, cosa che probabilmente l'ha fatta sentire insicura e trasformata. Non sorprende, dunque, che le prime foto post parto le abbia realizzate con un look trendy ma allo stesso tempo over e coprente.

Kylie Jenner rivela i chili messi su in gravidanza

Quanti kg ha perso Kylie dopo il parto

La sorellina di Kim non è rimasta con le mani in mano e ha ricominciato ad allenarsi duramente per tornare alla sua silhouette pre-parto (come dimostrano alcune Stories in cui ha mostrato gli addominali). La cosa che in pochi sanno è che in meno di 3 mesi è riuscita a perdere già 18 dei chiletti accumulati durante la gravidanza. A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove ha condiviso dei brevi video in cui si mostrava alle prese con i workout in palestra. "Sto provando a essere sana e paziente. Camminata/pilates è la mia combo preferita", sono state queste le parole usate dalla Jenner. Insomma, diventare mamme ha moltissime ripercussioni sul corpo di una donna, anche per le star: Kylie è solo l'ultima ad aver parlato apertamente dei problemi post-parto e delle difficoltà legate alla remise en forme.