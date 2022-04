Kylie Jenner mostra gli addominali 2 mesi dopo il parto: “Finalmente stanno tornando” Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta a inizio febbraio ma solo di recente è tornata a mettere in mostra gli addominali. Dopo aver affrontato un periodo post-parto non troppo semplice, è stata lieta di rivelare la sua pancia di nuovo scolpita e tonica.

A cura di Valeria Paglionico

Per Kylie Jenner gli ultimi mesi sono stati molto movimentati: oltre a essere protagonista di The Kardashians, il nuovo show dedicato alla famiglia più famosa dei social, è anche diventata mamma per la seconda volta. A inizio febbraio ha messo al mondo il secondogenito nata dalla relazione col fidanzato Travis Scott e, sebbene il periodo post parto non sia stato semplice, non potrebbe essere più felice. Certo, ha avuto delle incertezze sul nome del bimbo, tanto da averlo cambiato da un giorno all'altro, ma è chiaro che anche per una star del suo calibro la maternità non è una passeggiata. Nelle ultime ore, però, ha voluto condividere con i followers un importante traguardo: i suoi addominali sono di nuovo visibili e scolpiti.

Kylie Jenner mostra la pancia post-parto

Fino ad ora Kylie Jenner si era mostrata con il corpo coperto di vestiti sui social, dal completo col maxi trench in denim al tailleur total white abbinato alla borsa trasparente. Ora le cose sono cambiate e la sorellina di Kim è stata lieta di rivelare il traguardo raggiunto a circa 2 mesi dal parto: gli addominali stanno tornando visibili e scolpiti. Ha realizzato alcune Stories per dimostrarlo, nel breve video si è scattata dei selfie allo specchio con indosso una tuta nera con la felpa crop e, nel momento in cui si è calata leggermente la molla dei pantaloni, ha rivelato un ventre piattissimo e definito. Come ha commentato il tutto? "Finalmente gli addominali stanno tornando".

Kylie Jenner mostra gli addominali

Le difficoltà post parto di Kylie Jenner

Se la maggior parte delle star sono letteralmente ossessionate dal dimagrimento post-parto, Kylie Jenner si è distinta dalla massa. A differenza della prima gravidanza, questa volta ha avuto non pochi problemi al termine della dolce attesa e non ha esitato a parlarne sui social, dove ha spiegato di aver affrontato un duro momento sia dal punto di vista fisico che mentale. Come ha fatto ora a tornare in forma al 100%? Ha cominciato a darsi all'attività fisica ma in maniera abbastanza soft, così facendo ha recuperato l'energia e la positività che aveva perso. Con la sua storia l'imprenditrice ha dimostrato che, al di là della notorietà, resta una donna e una neomamma assolutamente "normale".