Kylie Jenner a 4 mesi dal parto: l’abito cut-out rivela le curve dopo il dimagrimento Nel post parto Kylie Jenner si è dedicata allo sport per recuperare benessere fisico e salute mentale. I 30 chili presi in gravidanza l’avevano destabilizzata, si è impegnata per tornare nel suo peso ideale: ora che ci è riuscita, mostra fiera le sue curve.

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner in Mugler

Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta lo scorso febbraio. Ha ammesso di aver vissuto la gravidanza in modo non troppo sereno, perché ha avuto maggiore difficoltà ad accettare i cambiamenti del proprio corpo. Nei 9 mesi, ha messo sù quasi 30 chili e questo l'ha destabilizzata, facendo emergere molte insicurezze. Lo sport l'ha salvata, non solo da un punto di vista fisico. Si è impegnata moltissimo, quotidianamente, per rimettersi in forma e ritrovare anche un equilibrio mentale e spirituale. A distanza di quattro mesi i risultati si vedono.

Kylie Jenner si rimette in forma

Kylie Jenner e Travis Scott sono diventati genitori l'1 febbraio 2018, quando l'imprenditrice ha dato alla luce la primogenita Stormi. Il maschietto è invece nato il 2 febbraio 2022: il suo nome iniziale era Wolf, ma la coppia lo ha poi cambiato a distanza di alcuni giorni dal parto, senza rivelare quello nuovo. Appena è stato possibile, l'imprenditrice è tornata in palestra per allenarsi e per rimettersi in forma. Ha condiviso le sessioni di workout coi follower, tra pilates e tapis-roulant, per poi mostrare orgogliosa i primi risultati: dopo alcune settimane avevano rifatto la loro comparsa gli addominali e dopo tre dal parto mesi era già pronta a sfoggiare il bikini. Ora che di mesi ne sono passati quattro, si può dire che la routine di workout quotidiana sia stata un successo.

Kylie Jenner in Mugler

Kylie Jenner 4 mesi dopo il parto

A quattro mesi dal parto, Kylie Jenner ha riacquistato fiducia in se stessa e ha fatto pace col proprio corpo: si è impegnata molto in palestra per ottenere dei risultati e pare che oggi sia molto soddisfatta del lavoro svolto in queste settimane. Il nuovo scatto condiviso sui social vede la 24enne davanti alla porta d'ingresso della sua villa di Hidden Hills: il look evidenzia chiaramente le sue forme esplosive fasciate in un abitino aderente.

in foto: abito Mugler

Il vestito nero a maniche lunghe e colletto leggermente alto presenta audaci dettagli cut out su entrambi i lati, sia all'altezza delle braccia che dei fianchi, lasciando anche la schiena coperta solo da pannelli in tulle trasparente. È una creazione firmata Mugler, appartenente alla collezione Primavera/Estate 2022: costa sul sito ufficiale della Maison 990 euro. Ha completato l'outfit con un paio di scaldamuscoli neri alti fino al ginocchio e sandali col tacco