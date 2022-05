Kylie Jenner torna in bikini a 3 mesi da parto: mostra le curve dopo il dimagrimento Kylie Jenner ha avuto il secondo figlio a inizio febbraio e, dopo aver avuto dei problemi post parto, è tornata in bikini. A tre mesi dalla fine della gravidanza, è di nuovo in splendida forma.

Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta a inizio febbraio, ha messo al mondo il piccolo Wolf (al quale al momento pare aver cambiato nome), il secondogenito nato dalla relazione col fidanzato Travis Scott. A differenza della prima gravidanza, questa volta ha avuto non pochi problemi nel periodo post parto e la cosa l'ha tenuta lontana dalla palestra e dagli allenamenti, ha preferito infatti prima ripristinare la sua salute mentale e fisica per poi darsi all'attività sportiva. Nelle ultime ore, complice una vacanza da sogno col compagno, è tornata in bikini e ha condiviso gli incredibili scatti sui social, dimostrando di essere in splendida forma a 3 mesi dalla nascita del bebè.

Kylie Jenner, la prima foto in bikini dopo il parto

Di recente Kylie Jenner era tornata a parlare della sua gravidanza, rivelando di aver messo quasi 30 chili. Complici alcuni allenamenti cardio e delle lezioni di pilates, la star è riuscita a dimagrire circa 18 chili in 12 settimane, ritrovando una forma fisica impeccabile e i suoi tanto amati addominali scolpiti. Dopo aver posato con un look oversize a pochi mesi dal parto, ora è finalmente tornata in bikini, incantando i fan con la sua bellezza. Ha posato su un surf tra le acque cristalline di una location esotica e per l'occasione ha indossato un due pezzi bianco con slip sgambati e reggiseno a triangolo. Le sue curve sono ancora esplosive ma il ventre è tornato a essere piatto, proprio come se non avesse mai affrontato una gravidanza.

Kylie Jenner in bikini a 3 mesi dal parto

La vacanza da sogno dopo i problemi post-gravidanza

Al motto di "Ragazza felice", Kylie Jenner ha posato raggiante in bikini, dando prova di aver definitivamente superato il periodo difficile vissuto dopo il parto. Sui social non ha mai avuto paura di parlare apertamente con i fan ed è per questo che non ha esitato a motivare la breve pausa social facendo riferimento ai problemi post-gravidanza. Oggi sta finalmente meglio e si gode una vacanza da sogno col compagno Travis e con i suoi due figli. La location è top secret ma, a giudicare dalle acque celesti e dai tramonti meravigliosi, sembra essere un'isola esotica e semi deserta. Dopo il Met Gala in abito da sposa, Kylie starà pensando al matrimonio con il padre dei due bambini?

