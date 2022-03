Kylie Jenner confida i problemi del post parto: “Difficile mentalmente e fisicamente” Kylie Jenner è diventata mamma per la seconda volta a febbraio. Il post parto è stato un momento difficile e ne ha voluto parlare per essere d’aiuto a donne nella stessa situazione, che avvertono la pressione di dover tornare per forza come prima.

A cura di Giusy Dente

Ultimamente Kylie Jenner è stata un po' assente sui social. L'influencer è diventata mamma per la seconda volta: lei e il compagno Travis Scott hanno dato il benvenuto a Wolf Webster, il fratellino di Stormi (la primogenita nata 4 anni fa). Non sono state settimane facili per l'imprenditrice, anche se solo ora ha trovato il coraggio di raccontare il secondo post partum, molto diverso dal precedente. Lo ha fatto soprattutto per essere vicina alle altre mamme in una situazione simile, che magari scorrendo i social sentono la pressione di dover tornare subito in forma, di dover tornare subito a una vita normale: "Non è stato facile neanche per me. È stato difficile e volevo dirlo".

La verità di Kylie Jenner

Kylie Jenner ha ammesso che il post partum non è stato facile "mentalmente, fisicamente e spiritualmente". Ha raccontato la sua esperienza agli oltre 300 milioni di follower che ha su Instagram, molti di più rispetto alle altre sorelle: ha superato anche Kim Kardashian. Alla community ha confessato di aver trascorso un periodo difficile, dopo la nascita del suo secondo figlio. Wolf Webster è venuto al mondo il 2 febbraio: sono trascorse sei settimane e solo ora l'imprenditrice sta riprendendo un po' in mano la sua vita e gli impegni professionali.

Fino a questo momento ha dovuto fare i conti con un crollo a cui non era preparata, che l’ha anche tenuta lontana dai social e dal lavoro: "Questa esperienza per me, personalmente, è stata un po' più difficile che con mia figlia" ha detto. Ora sta meglio, sta recuperando la salute e le forze e riesce a concentrarsi di più su nuovi progetti. Sta lentamente tornando sui social ed è pronta al debutto di The Kardashians (su Hulu il 14 aprile).

Il reality sarà interamente dedicato alla vita della famiglia più ricca e chiacchierata di sempre. Nelle due stagioni da 40 episodi totali ci sarà spazio per il divorzio di Kim e la sua nuova relazione con Pete Davidson, il fidanzamento di Kourtney e Travis Barker, la seconda maternità di Kylie. Quest'ultima ha anche ricominciato ad andare in palestra. Chiaramente il suo corpo è cambiato in questi mesi ma non vuole che la forma fisica sia un’ossessione: "Va bene anche non essere a posto. Quando l’ho capito, mi sono resa conto che stavo esercitando una certa pressione su me stessa, ecco perché continuo a ricordare a me stessa che ho dato la vita a un essere umano".