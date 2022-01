Come ha fatto Kylie Jenner ad avere 300 milioni di follower su Instagram (superando le Kardashian) Kylie Jenner ha saputo sfruttare i social con abilità per lanciare il suo marchio di cosmetici. Il suo segreto? Saper “sparire” al momento giusto.

A cura di Beatrice Manca

Imprenditrice di un colosso beauty, giovane miliardaria e la donna più seguita di Instagram: Kylie Jenner ora ha fatto la storia come la prima donna a raggiungere la cifra tonda di 300 milioni di follower su Instagram superando di gran lunga le altre star del clan Kardashian-Jenner. Kim Kardashian, il volto più noto della famiglia dell'omonimo reality, vanta 278 milioni di follower, mentre la sorella Kendall ‘solo' 212 milioni. Come ha fatto Kylie Jenner a diventare la star dei social, superando perfino Ariana Grande e Selena Gomez? Merito di un'oculata strategia che coinvolge il suo business e la sua vita privata, dal make-up alla figlia Stormi.

Kylie Jenner

Kylie Jenner, dal reality show all'impero beauty

Kylie Jenner ha passato la sua intera adolescenza sotto i riflettori: da bambina ha fatto la sua prima apparizione nel reality show di famiglia, Al passo con i Kardashian, e il pubblico l'ha vista crescere e diventare adulta. Moltissimi brand l'hanno cercata come testimonial, ma Kylie ha deciso ben presto di mettersi in proprio con una sua linea di cosmetici. Il suo marchio di fabbrica erano le labbra carnose e perennemente imbronciate, così Kylie ha avuto l'idea di lanciare i "Kylie Lip Kits" per replicare a casa il suo look. I rossetti liquidi opachi sono diventati popolarissimi sui social, tanto da farla competere con i colossi del beauty. La sua attività, Kylie Cosmetics, l'ha fatta diventare miliardaria a soli 21 anni, non senza polemiche: senza il cognome di famiglia, le conoscenze e la fortuna dei genitori sarebbe diventata lo stesso una magnate della cosmetica? Forse no, ma comunque oggi tutti vogliono imitare il suo stile: i tassi di coinvolgimento e i follower in costante aumento l'hanno fatta diventare una delle influencer più pagate della storia.

Kylie Jenner al Met Gala 2019

Perché Kylie Jenner è la regina di Instagram

Popolarissima come influencer beauty e come "self made woman", Kylie Jenner ha saputo sfruttare i social con grande strategia, mostrando la sua vita quotidiana, il suo lavoro e creando hype. Ha tenuto segreta la prima gravidanza con un lungo silenzio stampa sui social: l'annuncio della nascita della piccola Stormi ha avuto l'effetto dirompente di una bomba e la prima foto della bambina è diventata rapidamente la foto più popolare del 2018. Lo stesso vale per le foto con il compagno Travis Scott: centellinando le informazioni su rotture e riavvicinamenti si è assicurata l'attenzione costante del pubblico. Le foto insieme alla figlia Stormi (tra look coordinati e regali di lusso) diventano regolarmente virali e il video dell'annuncio della seconda gravidanza è al quinto posto delle foto più popolari della storia di Instagram. Forse non avrà costruito il suo impero economico dal nulla, ma sicuramente nessuna come lei sa sfruttare il potere dei social network: lancia le mode, influenza i gusti del pubblico e – non meno importante – sa sparire al momento giusto. A soli 24 anni, Kylie Jenner ha costruito un impero social. Ora la domanda è: durerà?