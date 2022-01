Stormi e Chicago compiono 4 anni: il party a tema Barbie delle figlie di Kylie Jenner e Kim Kardashian Stormi e Chicago, le figlie di Kylie Jenner e Kim Kardashian, hanno compiuto 4 anni e hanno celebrato l’evento con una festa “di coppia” a tema Barbie. Tra location, festoni, torta e look, tutto era all’insegna del total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Jenner e Kim Kardashian hanno passato un weekend in famiglia davvero speciale: hanno festeggiato i 4 anni delle loro figlie Stormi e Chicago, organizzando una spettacolare festa all'insegna del total pink. Le bimbe sono nate in giorni differenti (ovvero rispettivamente il primo febbraio e il 15 gennaio 2018) ma, nonostante ciò, le mamme hanno deciso di "unificare" i loro compleanni, dando vita a un party da sogno a tema Barbie. Naturalmente tutto è stato documentato sui social, dove le due influencer non hanno esitato a mostrare la location, i festoni e le spettacolari torte scelte per le piccole di casa. L'unico grande assente? Kanye West, al quale la Kardashian pare che non abbia voluto comunicare l'indirizzo del party.

La festa di Stormi e Chicago

Le torte personalizzate per Stormi e Chicago

Per il compleanno delle figlie Kylie la sorella maggiore Kim non potevano che fare le cose in grande, dando vita a un mega party all'insegna del total pink. Palloncini, gonfiabili, festoni, dolcetti a tema, maxi scritte in stile Barbie che riproducono i nomi delle bimbe: tutto era all'insegna del rosa nella location scelta, ovvero una sorta di parco giochi all'aperto dove le piccole si sono potute scatenare con gli amichetti.

La torta di Chicago

Ad attirare le attenzioni dei fan della famiglia social sono state soprattutto le torte scelte per le "birthday girls": Chicago ha ricevuto una maxi barbie con la gonna a balze commestibile e ricoperta di glassa fucsia, mentre per Stormi Kylie ha voluto una torta a due piani decorata con una bambolina che riproduce le sue sembianze.

La torta di Stormi

Kylie Jenner, il look premaman rosa

Sia Chicago che Stormi si sono vestite "a tema", dunque in total pink, anche se a fargli "concorrenza" in fatto di look è stata Kylie Jenner. L'influencer è incinta e chiaramente il suo pancione non poteva che conquistare tutti i riflettori, visto che le sue apparizioni pubbliche in versione premaman si contano sulle dita di una mano. Così come le piccole di casa, anche lei ha sfoggiato un look rosa, abbinando un abito-maglione aderente e a collo alto a un maxi cappotto di lana in tinta. Insomma, la Jenner ha dimostrato ancora una volta di essere glamour e trendy anche in gravidanza: quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione dal suo stile?