Kylie Jenner torna in forma dopo il secondo parto: “Così sto ritrovando le energie” Kylie Jenner ha avuto il suo secondo figlio a inizio febbraio ma per lei il periodo post-partum non è stato semplice. Da qualche giorno ha però ripreso ad allenarsi, rivelando qual è il suo segreto per tornare in forma sia fisicamente che mentalmente alla fine della gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner è la più piccola del clan Kardashian-Jenner ma, nonostante ciò, non ha nulla da invidiare alle sorelle maggiori sia dal punto di vista professionale che familiare. È tra le giovani imprenditrici più ricche d'America, ha costruito un impero beauty che porta il suo nome e, come se non bastasse, la sua relazione con Travis Scott va a gonfie vele. È proprio da lui che ha avuto due figli, Stormi e Wolf (anche se a quest'ultimo pare che abbia cambiato nome a poco più di un mese dal parto). È diventata mamma bis a inizio febbraio ma sarebbe già tornata in splendida forma: ecco qual è il suo segreto post-parto.

L'allenamento post parto di Kylie Jenner

Tornare in forma a pochissime settimane dal parto sembra essere una vera e propria ossessione per le star, tanto che sono moltissime le neomamme "normali" che si chiedono quale sia il loro segreto per raggiungere dei risultati simili in così poco tempo. Kylie Jenner ha deciso di non "nascondersi" e di rivelare ai fan la workout routine che sta seguendo quotidianamente da quando ha portato a termine la seconda gravidanza. Nelle ultime ore sui social ha condiviso una Stories in cui si è mostrata in abiti sportivi mentre si allena sul tapis roulant. Nella didascalia ha poi scritto "Pilates direttamente nel cardio. Ritrovo un po' di forza ed è così bello".

Kylie Jenner e le difficoltà post-partum

Il ritorno alla "normalità" per Kylie Jenner arriva dopo un periodo non troppo semplice. Qualche settimana fa aveva infatti ammesso che il post-partum non era stato facile da affrontare, aveva messo a dura prova la sua salute mentale, fisica e spirituale , cosa che non era successa dopo la nascita della primogenita Stormie. Ricominciare a fare sport, dunque, per lei è stato un toccasana e non solo perché le sta permettendo di tornare in forma a livello fisico ma anche perché la sta aiutando a ritrovare le energie perse dall'inizio della gravidanza ad oggi. Ora non potrebbe essere più felice e di sicuro mostrerà presto i risultati dei suoi allenamenti.