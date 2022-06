Aurora Ramazzotti col trikini: il costume cut-out rivela l’underboob Il costume più originale e audace dell’estate è quello di Aurora Ramazzotti: un trikini sgambato con maxi oblò che rivela ombelico e underboob.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti in Chéri

Sui social Aurora Ramazzotti è molto seguita: ama portare con sé i follower nella sua quotidianità, tra impegni professionali e momenti di vita privata. E tra una vacanza con gli amici e uno shooting di lavoro, trova sempre modo di affrontare con tatto tematiche importanti. Le sta molto a cuore il tema della salute mentale e presta grande attenzione alla questione della body positivity: se parla di questi temi è per sensibilizzare, per generare dibattito, per far riflettere e magari, nel suo piccolo, contribuire al cambiamento. Per lo stesso motivo, si dedica anche al tema della sessualità, consapevole di quanto sia ancora un tabù per molte donne. Una presenza costante nelle sue foto è il fidanzato Goffredo Cerza. Insieme hanno trascorso il weekend al mare, in compagnia di altri amici.

Aurora Ramazzotti in costume

L'estate è ufficialmente iniziata per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ama l'abbigliamento balneare, ama il sole, il caldo e il mare: non a caso ha scelto di iniziare l'anno in una meta tropicale. È volata alle Maldive con il fidanzato e ha dato il meglio in quanto a look: ha seguito le tendenze con capi scintillanti e in tessuto lamé e ha rilanciato la body chain. il primo costume di quest'anno è stato un bikini con slip sgambato e dettaglio stringato sul seno: indossa sempre modelli originali e trendy, molto diversi tra di loro. L'ultimo, in particolare, ha conquistato tutti per audacia.

in foto: trikini Chéri

Il nuovo look balneare di Aurora Ramazzotti

Quest'anno spopolano (di nuovo) i trikini: lo ha scelto anche Chiara Ferragni per la piccola Vittoria, diventata immediatamente la piccola diva della spiaggia col suo trendy look "rivisitato" in versione baby. Questa tipologia di costume è formata da tre pezzi e la parte superiore è solitamente collegata a quella inferiore da una striscia di tessuto centrale. Quello rosa sfoggiato da Aurora Ramazzotti è uno dei modelli più audaci delle collezioni di questa estate, che enfatizza punto vita e décolleté. Appartiene al brand Chéri: è un costume sgambato dove parte superiore e inferiore sono separate da un'ampia scollatura centrale e presenta laccetti da annodare dietro il collo. Il maxi oblò segue il trend del momento, quello dei dettagli cut out: non manca anche l'underboob, che rivela il sotto-seno. Costa sul sito ufficiale del brand 148 euro. In quante glielo copieranno in spiaggia questa estate?