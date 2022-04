Aurora Ramazzotti senza filtri, mostra la pelle segnata dall’acne: “Amarla anche così” “Amarla anche in giorni così” è l’invito di Aurora Ramazzotti, in riferimento alla pelle. Da anni combatte contro l’acne sul viso, ma oggi sa gestire anche le giornate no, in cui i segni si fanno più evidenti. Il segreto è accettarsi e volersi bene sempre.

Aurora Ramazzotti su Instagram si definisce "colei che ha inventato quel fatto che nn si fischia alla donna". La figlia di Michelle Hunziker usa i social per parlare di sé e della propria vita in una chiave molto ironica e personale, lanciando spunti di riflessione che possano coinvolgere quante più persone possibile. Il riferimento della descrizione è alla polemica sollevata contro il fenomeno del cat calling, che ha subito in prima persona e che ha denunciato in alcune Stories diventate subito virali. Ma non è il solo argomento gettonato sul suo Instagram, dove con la stessa naturalezza e spontaneità ha di recente parlato anche di sessualità e dove si è spesso aperta sul tema del body shaming, diventando una paladina della skin positive.

Basta perfezione, adesso vince la naturalezza

Vedere influencer e celebrities sempre impeccabili sui social, ha creato una distorta percezione della realtà. Forse proprio come reazione a tutto questo, adesso si sta assistendo alla tendenza diversa: sono le stesse influencer a mostrarsi in modo più autentico e veritiero, senza esagerare con filtri e ritocchini vari. La corsa alla perfezione non è deleteria solo per chi è dall'altra parte dello schermo, che diventa schiavo del confronto (con qualcosa che di fatto non esiste); lo è anche per la persona stessa che si espone, perché diventa ossessionata dal raggiungimento di un'immagine sempre più difficile da incarnare, appunto perché fasulla. Il tema dell'accettazione è molto caro ad Aurora Ramazzotti. Come ogni persona ha avvertito su di sé il peso delle aspettative e del confronto, sentendosi spesso inadeguata, mai abbastanza. I paragoni con sua madre in passato l'hanno fatta soffrire proprio per questo, ma oggi sa anche scherzarci sopra, perché ha imparato ad amarsi così com'è: acne compresa.

Aurora Ramazzotti icona di skin positivity

Negli ultimi anni Aurora Ramazzotti ha raccontato ai follower la sua battaglia contro l'acne. Proprio perché a disagio con la propria immagine, si è affidata a una specialista e ha seguito un percorso di cura con la dott.ssa Alice Lastrato. Ancora oggi è alle prese con gli alti e bassi dell'acne, ma il percorso di questi anni le ha insegnato a viverli in modo più sereno, con meno ossessioni. Non si lascia scoraggiare quando i segni sul viso si fanno più evidenti o quando ricompaiono rossori e brufoletti.

Oggi sa come prendersi cura della propria pelle, sa come ascoltarla: insomma, ha imparato ad accettarsi, anche quando i brufoli diventano ingestibili e le causano sofferenza. Nelle giornate no, non si nasconde più. Nella Instagram Story di oggi ha il viso segnato da alcuni rossori, ma il suo messaggio è ancora un inno al volersi bene. "Amarla anche in giorni così", ha scritto riferendosi alla propria pelle, mostrandola esattamente così com'è. Aurora Ramazzotti oggi è un punto di riferimento, è un'icona si skin positivity: sui social questo movimento ha portato tante ragazze a sentirsi più libere e in pace, senza doversi coprire sotto strati di fondotinta o ritocchini vari.

Come lei anche Ludovica Bizzaglia, Giulia De Lellis e Paola Di Benedetto hanno reso pubbliche le rispettive battaglie con l'acne, mostrandosi al naturale anche con gli sfoghi sul viso. La tanto ostentata perfezione non deve diventare un metro di paragone nella vita reale: il mondo virtuale è diverso dalla vita di tutti i giorni. Nella quotidianità le ‘imperfezioni' esistono e sono del tutto normali, sono ciò che ci rendono esattamente chi siamo.