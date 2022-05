Aurora Ramazzotti è pronta per l’estate: il primo bikini è con slip sgambato e lacci sul seno Aurora Ramazzotti ha sfoggiato il primo bikini della stagione, un due pezzi con micro reggiseno a fascia e slip sgambato. Forse non ci siamo ancora con l’abbronzatura, ma in quanto a stile è decisamente pronta per l’estate.

A cura di Giusy Dente

Su Instagram Aurora Ramazzotti si definisce "colei che ha inventato quel fatto che nn si fischia alla donna". Qualche mese fa ha parlato in modo molto diretto del fenomeno del catcalling, denunciando un episodio spiacevole di cui è stata protagonista. Ma non è il solito argomento su cui si è personalmente esposta, sfidando pregiudizi, rompendo tabù, andando incontro a critiche e polemiche. Sui suoi canali social, infatti, parla spesso di sessualità consapevole e si è aperta coi follower anche sul tema della body positivity, raccontando la sua personale battaglia con l'acne, proprio per invitare le persone ad amarsi e a lottare quotidianamente in nome dell'accettazione. I fan la amano proprio per la sua limpidezza, per il suo essere una giovane donna senza filtri, che si mostra per ciò che è. Quotidianamente condivide con loro le sue giornate, sia momenti della vita privata che momenti dedicati al lavoro.

Aurora Ramazzotti indossa il primo bikini dell'estate

Aurora Ramazzotti ha ufficialmente inaugurato la stagione dei costumi, sfoggiando il suo primo bikini della stagione. Nello scatto è assieme al fidanzato storico, Goffredo Cerza. Le voci di una rottura o di una crisi appaiono oggi decisamente infondate: la coppia è unita e affiatata, sono inseparabili da 5 anni. Insieme hanno cominciato l'anno alle Maldive: si sono concessi una vacanza da sogno e sui social hanno testimoniato le loro giornate fatte di relax e avventura.

In quell'occasione la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti aveva già dato il meglio, in quanto a scelte di stile. Ha sfoggiato costumi coloratissimi, look balneari all'insegna di slip sgambati e micro top, che sembrano essere i suoi capi must per la spiaggia e il mare. E anche nella foto appena pubblicata, difatti, indossa un due pezzi di questo tipo.

in foto: bikini Talhita

Aurora Ramazzotti è pronta per l'estate

Il bikini è il nuovo modello Atena del brand Talhita, specializzato proprio in moda mare. Il costume in stampa animalier presenta reggiseno a fascia con intreccio sul seno: i lacci si possono posizionare dietro alla nuca oppure annodare davanti al seno, lasciando completamente liberi il collo e il décolleté, proprio come ha fatto la 25enne. La parte inferiore è invece uno slip sgambato senza laccetti, a vita alta e con taglio a V, che ricorda un po' quelli in voga negli anni Ottanta e tornati prepotentemente alla ribalta (amatissimi dalle celebrities).

Sul sito ufficiale costa 94 euro. Come sempre, Aurora Ramazzotti sa imporsi col suo stile trendy e alla moda: non poteva inaugurare al meglio, la sua stagione estiva. Lo stile c'è, ora bisogna solo pensare all'abbronzatura. Ironicamente, per via della pelle bianca si è definita una mozzarella.