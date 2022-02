Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato storico di Aurora Ramazzotti Da 5 anni, Aurora Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza, 26 anni, business analyst di professione. Un sentimento che si è rafforzato negli anni e che ha l’approvazione anche dalla mamma di lei, Michelle Hunziker.

A cura di Daniela Seclì

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, è fidanzata da 5 anni con Goffredo Cerza. Lui ha 26 anni, originario di Roma, si è laureato in ingegneria a Londra e ora lavora come marketing manager e business analyst a Milano, per stare vicino alla sua dolce metà. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2017, grazie all'amica in comune Sara Daniele, che abitava proprio nella capitale inglese. In questi anni, dopo il primo scatto sui social che ha reso ufficiale la relazione, la coppia ha pubblicato diversi romantici scatti sui social, che testimoniano un amore forte e solido, nonostante le recenti voci di una crisi, poi smentite.

Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Goffredo Cerza

Moro, occhi scuri e fisico scolpito, Goffredo Cerza ha 26 anni ed è originario di Roma. Come si legge sul suo profilo Instagram (IG @kingcerz), si è laureato in Ingegneria Elettrica a Londra, ha frequentato un master in International Business e ora lavora come Marketing Manager e Business Analyst. A causa della pandemia, ha deciso di tornare in Italia e cercare lavoro a Milano. In alcune foto del passato è ritratto con Asia Nuccetelli, con la quale condividerebbe un'amicizia. Come Aurora, ama molto viaggiare e condivide gli scatti delle mete che visita.

La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono conosciuti nel 2017, grazie a un'amica in comune. Per lei non è stato un colpo di fulmine, ma un amore che è cresciuto con il tempo, fino a diventare tanto forte da immaginare un futuro e una convivenza insieme. Goffredo è laureato in ingegneria e dopo aver studiato a Londra è tornato in Italia per via della pandemia, decidendo poi di cercare lavoro a Milano. È molto legato alla famiglia di Aurora tanto che ha trascorso il lockdown nell'ormai ex casa Trussardi-Hunziker. Mamma Michelle l'ha accolto a braccia aperte fin dall'inizio, definendo "speciale" il loro rapporto. E messe da parte le voci di una presunta crisi, i due sono più innamorati che mai e la loro storia procede a gonfie vele.