Valentina Vignali, l’addio al nubilato a Las Vegas tra party, look bianchi e maschere dello sposo

In vista del matrimonio a giugno con Fabio Stefanini, Valentina Vignali è diventata protagonista di un addio al nubilato scatenato a Las Vegas. Party folli, maschere dello sposo e look bianchi: ecco tutti i dettagli della vacanza con le amiche.

Il prossimo 21 giugno sarà una giornata davvero speciale per Valentina Vignali: diventerà protagonista di un sontuoso matrimonio al fianco di Fabio Stefanini. I due sono già diventati ufficialmente marito e moglie lo scorso dicembre, quando hanno organizzato un semplice rito civile a Pesaro, ma hanno pensato bene di rimandare di qualche mese i festeggiamenti (non a caso per andare a firmare al Comune avevano sfoggiato delle tute super casual e non i classici look da sposi). Ora che la cerimonia si avvicina, le amiche della cestista non hanno potuto fare a meno di organizzarle un addio al nubilato scatenato a Las Vegas.

L'addio al nubilato a Las Vegas

A poco più di un mese dalla cerimonia di nozze Valentina Vignali ha ricevuto in regalo dalle amiche di sempre un addio al nubilato davvero folle. Da qualche giorno le ragazze sono volate a Las Vegas e ora stanno trascorrendo le loro giornate tra serate in discoteca, puntate al casinò e pool party all’iconico Venetian hotel&resort.

Valentina Vignali al casinò di Las Vegas

Brindisi, danze scatenate, look coordinati e reel da postare su TikTok: la cestita non ha dimenticato l’altro grande protagonista dell’evento, il marito Fabio Stefanini, portato letteralmente in valigia in formato maschera, così che tutte le protagoniste dell’addio al nubilato potessero prendere le sue sembianze.

La sposa e le amiche con la maschera di Fabio Stefanini

I look di Valentina Vignali per l'addio al nubilato

Cosa ha indossato Valentina Vignali per l’addio al nubilato a Las Vegas? Come da tradizione, a dominare sono stati i look total white, primo tra tutti quello scelto per il glitter party, dove ha indossato un mini dress tempestato di perline e un paio di infradito raso terra.

Mini dress fucsia per la cena di sushi

Vestaglia di seta candida, bikini bianchi ma con qualche cristallo e cappello coordinato in stile cowboy: la cestita non ha potuto fare a meno di rispettare la tradizione con degli outfit da sposina. Non sono mancati, però, i completi più audaci, da quello nero con i pantaloni trasparenti per il pool party al mini dress fucsia fluo con guanti incorporati per la serata sushi.

Il look da notte di Valentina Vignali

La futura sposa non ha mai rinunciato, inoltre a velo bianco, cerchietto con la scritta Bride e fascia coordinata portata sulla spalla come una Miss. Per andare a dormire, invece, indossa sempre la t-shirt personalizzata con le foto del marito e la scritta “I love my husband”.