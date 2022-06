Valentina Ferragni in costiera per l’addio al nubilato: quanto costa il resort a picco sul mare Valentina Ferragni è in Costiera sorrentina per l’addio al nubilato di una delle sue amiche. Scopriamo quanto costa il loro soggiorno nel resort a picco sul mare e vista su Capri.

Valentina Ferragni in Costiera Sorrentina per un’addio al nubilato

Valentina Ferragni è volata a Napoli per festeggiare l'addio al nubilato di una delle sue amiche. Come da tradizione ormai, il gruppo di ragazze hanno organizzato un weekend di celebrazioni al femminile in un luogo di relax al mare. Per la loro vacanza da bachelorette le ragazze hanno scelto un resort da sogno a picco sul mare. Scopriamo dove si trova la magnifica struttura e quanto costa una notte nell'hotel panoramico.

Valentina Ferragni all’addio al nubilato dell’amica a Sorrento

Il resort a picco sul mare

Per l'addio al nubilato di una sua amica, Valentina Ferragni con altre ragazze hanno scelto di festeggiare in Costiera sorrentina. Il resort per il weekend da bachelorette è un angolo di paradiso a picco sul mare. Si chiama Maya Resort e gode di una vista mozzafiato sul Golfo di Sorrento e Capri.

Il Maya Beach Experience a Sorrento

Il Maya Resort è un luxury hotel con spiaggia privata e servizi esclusivi. Per l'addio al nubilato dell'amica, Valentina Ferragni è volata a Napoli e da lì ha raggiunto la struttura che sorge non lontano da Sorrento.

Il beach club del Maya resort

Il Maya Beach Experience è un nuovo resort con beach club immerso nella punta estrema della penisola sorrentina dove godere di un magnifico tramonto vista Capri.

La piscina a picco sul mare del Maya Resort

Piscina a picco sul mare, palme e atmosfera rilassata caratterizzano il Maya Beach Experience che comprende sia l'hotel con sky bar e vista su Capri che la spiaggia privata con divani, letti e piscina panoramica.

Il tramonto al Maya Resort

Quanto costa una notte vista Capri

Per il suo soggiorno da bachelorette al Maya Beach Experience, Valentina Ferragni ha scelto una delle suite vista capri del resort. Si tratta di una delle suite con terrazza panoramica e suite con vasca, arredata i perfetto stile tribale del Maya.

Una delle camere del Maya Resort

Il Maya Resort offre varie tipologie di camere da 328 euro a notte fino ai 788 euro di una suite con vasca e balcone vista mare a notte. La tariffa include anche l'accesso giornaliero alla Maya Beach Experience per l'intera durata del soggiorno.