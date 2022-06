Valentina Ferragni, l’addio al nubilato è coi sandali di cristalli da oltre 1000 euro Valentina Ferragni ha scelto un look glamour per l’addio al nubilato dell’amica Elen Ellis, con scintillanti sandali di lusso da oltre 1000 euro.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni ha trascorso il weekend a Sorrento, dove ha festeggiato l'addio al nubilato dell'amica Elen Ellis (fashion blogger e volto di MTV). Il resort a picco sul mare e con vista su Capri che ha ospitato le ragazze è uno dei luoghi più incantevoli della costiera sorrentina, un vero e proprio angolo di paradiso. Il bachelorette weekend è volato tra sorprese alla futura sposa, cene a bordo piscina, brindisi, gite in barca. La 29enne non ha deluso le aspettative, in quanto a look: sa essere sempre trendy e chic.

I look di Valentina Ferragni a Sorrento

Il luxury hotel Maya Resort che ha ospitato Valentina Ferragni e le sue amiche si trova non lontano da Sorrento. Le ragazze ne hanno approfittato per visitare Positano, e per l'occasione Valentina Ferragni ha indossato un bikini turchese del brand Made in Italy From Bikini: il due pezzi è composto da reggiseno a triangolo e slip con laccetti sgambatissimo. È il modello Bali e costa 110 euro sul sito ufficiale.

Ovviamente i look della serata sono stati i più eleganti. La sorella di Chiara Ferragni ha indossato una tutina nera con ampia scollatura a V e uno scintillante abitino blu, ricoperto di glitter, con spalline sottili e impreziosito da una fascia di piume sul fondo. In entrambi i casi ha completato il look con delle calzature elegantissime. Sono di René Caovilla, azienda italiana di lusso che realizza preziose scarpe gioiello. Quelle di Valentina Ferragni sono da vera principessa.

Il modello Cleo è un sandalo da sera glamour e femminile, perfetto per brillare, con tacco a stiletto. È infatti color argento, impreziosito da micro strass tono su tono sia sui cinturini che sulla "molla" che si lega attorno alla caviglia, con finitura a testa di serpente. Queste scarpe estremamente eleganti costano sul sito ufficiale 1050 euro.