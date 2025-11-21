Valentina Ferragni: “Ho pensato di congelare gli ovuli, ero single a 30 anni senza sapere niente del futuro”

Valentina Ferrnagi ha parlato della sua visione di maternità: “Una donna non ha bisogno di figli per sentirsi completa. A 33 anni, ho scelto di non averne”. Tuttavia, ha rivelato di essersi avvicinata al congelamento degli ovuli 3 anni fa, quando si è trovata single dopo una relazione importante.

Nell'ultimo episodio del suo podcast Stories oltre le storie, Valentina Ferragni ha affrontato con la ginecologa Monica Calcagni alcune delicate tematiche legate al mondo femminile, dal congelamento degli ovuli all'aborto spontaneo e volontario, fino alla violenza ostetrica. L'influencer ha rivelato per la prima volta di aver pensato alla crioconservazione circa 3 anni fa, quando la lunga storia d'amore con Luca Vezil 9 è arrivata al capolinea dopo 9 anni, tra convivenza e progetti insieme: "Mi sono trovata single a 30 anni, a chiedermi ‘chissà cosa ne sarà della mia vita, chissà se avrò di nuovo un compagno. Per la prima volta mi sono approcciata al mondo del congelamento degli ovuli, di cui si sa veramente poco, come se fosse un qualcosa di elitario".

Valentina Ferragni crede fermamente che "una donna non ha bisogno di figli per sentirsi completa" e che fino ad oggi, 33 anni il prossimo dicembre, ha scelto consapevolmente di non diventare mamma. Tuttavia, ci tiene a chiarire, non significa che un domani non vorrà costruire una famiglia tutta sua insieme al compagno: "Non perché senta un vuoto da colmare, ma perché potrebbe essere un desiderio che nasce naturalmente, non una mancanza da compensare. Ho iniziato a rifletterci seriamente quando, a 30 anni, ho chiuso una relaziono importante durata 9 anni, con convivenza e un futuro che sembrava quasi certo".