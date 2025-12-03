Roberto e Agnese escono insieme da Uomini e Donne: “È l’uomo che voglio al mio fianco”

Nel parterre Over di Uomini e Donne è nata una nuova coppia: Agnese e Roberto sono usciti insieme dal programma dopo alcuni mesi di frequentazione, pronti a conoscersi lontano dalle telecamere.

Nuova coppia nel parterre Over di Uomini e Donne. Nella puntata del 3 dicembre, Agnese De Pasquale e Roberto Mastrostefano hanno lasciato insieme il dating show, pronti a continuare la conoscenza lontano dal programma. Tra loro un percorso fatto di alti e bassi, soprattutto dopo che una segnalazione sul Cavaliere aveva messo in discussione tutto: i fan più attenti lo avevano riconosciuto in un centro commerciale insieme Francesca, ex Dama del programma, per un incontro di cui la produzione era totalmente all'oscuro.

Come si è visto nella puntata del 3 dicembre, Agnese e Roberto si sono seduti al centro dello studio e hanno avuto modo di parlare del loro rapporto. Il primo a esporsi è stato il Cavaliere che, arrivato a questo punto del percorso, ha spiegato di provare dei sentimenti profondi nei confronti della donna: "Meglio di così non può andare, mi perdo completamente in lei". Lasciatasi alle spalle la segnalazione sul suo conto, anche Agnese gli ha dichiarato il suo amore: "È esattamente il tipo di uomo che vorrei vedere al fianco di mia figlia un domani e che forse mia madre vorrebbe vedere al mio fianco, è un uomo completo".

Con una piccola ‘spinta' da parte di Gianni Sperti, Agnese e Roberto hanno preso la decisione di uscire insieme dal programma. "Se per uscire da qua lei ha bisogno di sentimenti da parte mia, quelli ci sono tutti", ha detto il Cavaliere. E la donna ha aggiunto: "Ti ama tutta l'Italia, ne faccio parte anche io. Sono uno di quelli". La nuova coppia si è poi baciata al centro dello studio suggellando l'inizio del loro amore.

Agnese era arrivata a Uomini e Donne con l'obbiettivo di cercare l'amore, dopo aver partecipato nel lontano 2008 come corteggiatrice del tronista Nicola Paolinelli. Al magazine del programma aveva raccontato: "Voglio un uomo di bell'aspetto, una relazione sana, ma magari anche qualcosa si lavorativo, un bel progetto comune".