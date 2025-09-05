Diego Daddì vende le sue foto sui social, Elga Enardu: “Solo ladri e delinquenti devono vergognarsi”

Elga Enardu difende il marito Diego Daddì, oggi titolare di un account su OnlyFans. L’ex tronista di Uomini e Donne e il consorte erano stati presi di mira dopo la pubblicazione su Instagram di un video in cui lui ballava indossando solo la biancheria intima.

Elga Enardu prende le difese del marito Diego Daddì dopo gli attacchi ricevuti negli ultimi giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta sui social in risposta a chi ha criticato il compagno per la scelta di aprire un account su OnlyFans, dove vende contenuti privati. A innescare le polemiche era stato un video pubblicato dalla coppia su Instagram, in cui Diego ballava insieme alla moglie indossando solo la biancheria intima.

Molti follower hanno contestato ai due di avere sfruttato un profilo Instagram da quasi 500mila sostenitori con l’unico scopo di pubblicizzare l’attività su OnlyFans. Altri, invece, hanno criticato direttamente Diego per la decisione di aprire un profilo sulla piattaforma, accusandolo di cercare “guadagni facili” attraverso la mercificazione del proprio corpo. A replicare è stata la stessa Elga.

“Solo i ladri e i delinquenti devono vergognarsi”

“Solo i ladri e i delinquenti devono vergognarsi”, ha dichiarato la sorella gemella di Serena Enardu – anche lei ex tronista di Uomini e Donne – difendendo il marito. Per la prima volta, inoltre, Elga ha raccontato di avere già affrontato in passato lunghi periodi di difficoltà economiche, esperienze che non teme di poter rivivere. Se accadesse, ha rivendicato, sarebbe pronta a rimettersi in gioco partendo anche dai lavori più umili, pur di garantire alla famiglia un nuovo benessere.

Parole nette con cui l’influencer sarda ribadisce il diritto del marito di scegliere come guadagnarsi da vivere, senza dover rispondere delle sue scelte a chi lo segue, purché si tratti di attività legali e che non arrechino danno ad altri. È evidente che tra i due sia tornato il pieno equilibrio a dispetto della crisi vissuta nel 2023 che li portò a lasciarsi per un breve periodo.

Quanto costa abbonarsi al profilo di Diego Daddì

Diego è approdato su OnlyFans già da diversi mesi, con il pieno supporto della moglie. L’abbonamento al suo profilo costa 7,5 dollari al mese, mentre il pacchetto trimestrale è disponibile a poco più di 19 dollari. Al momento, il suo account ha raccolto quasi 4mila like.