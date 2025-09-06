Pago e Serena Enardu sono tornati insieme, la dedica di lui al ristorante con Una lunga storia d’amore

Pago e Serena Enardu hanno annunciato il ritorno di fiamma dopo mesi di separazione. Lui ha cantato per la compagna il brano Una lunga storia d’amore al ristorante, il video su Instagram: “Fine del pit stop”.

Pago e Serena Enardu sono tornati insieme. Lo scorso novembre arrivò la proposta di matrimonio, ma a maggio, nonostante lui avesse parlato di nozze in tv, lei annunciò la rottura dal cantante. La loro storia che dura da oltre undici anni, nonostante gli alti e bassi, ha ritrovato il sereno e un'ora fa, con un post condiviso su Instagram, hanno annunciato il loro ritorno di fiamma. "Piango, vi amo" ha commentato Elga Enardu. Nel video, Pago canta Una lunga storia d'amore per la compagna e futura sposa.

Il video di Pago che canta per Serena Enardu

Nel video condiviso su Instagram pochi minuti fa, Pago canta in un ristorante Una lunga storia d'amore: davanti a lui, seduta ad un tavolo, c'è Serena Enardu che visibilmente commossa mima un cuore con le mani. "5 settembre 2025, fine del pit stop" è la didascalia del post che ha raccolto migliaia di like e commenti.

Così hanno annunciato il ritorno di fiamma dopo l'estate separati. Tra i commenti al post c'è anche quello della sorella di Serena, Elga Enardu, che ha scritto: "Piango. Vi amo".

La proposta di matrimonio prima della rottura

La storia d'amore tra Pago e Serena Enardu prosegue da oltre undici anni, e nonostante gli alti e bassi, lo scorso novembre lui le chiese di sposarlo. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, le disse: "Che ti costa dire di sì? Mi vuoi sposare?". Qualche mese dopo però si ripresentarono i problemi. A maggio la Enardu annunciò la rottura dal cantante, risalente alle feste pasquali, spiegando che una "discussione abbastanza importante" li aveva allontanati. "Pago ha preso la sua valigia e se n'è andato e da quel giorno non ci siamo più visti. Ci siamo sentiti qualche volta ma la situazione è questa. Vedo trasmissioni e interviste in cui si parla del nostro matrimonio e abbiamo addirittura il primo invitato", disse in un lungo sfogo. Da allora è seguito il silenzio sulla coppia, rotto oggi dai diretti interessati.