Pago parla del matrimonio con Serena Enardu ma lei lo smentisce: "Ci siamo lasciati, se n'è andato di casa" Pago ha parlato del matrimonio con Serena Enardu in TV. La diretta interessata, però, lo ha accusato di non avere detto la verità: "Io e Pago ci siamo lasciati". Poi ha smentito anche le sue dichiarazioni su Miriana Trevisan.

A cura di Daniela Seclì

Pago, ospite del programma La volta buona, si è detto pronto a invitare Miriana Trevisan al suo matrimonio con Serena Enardu, dicendo anche di essere molto amico della sua ex moglie. In queste ore, però, Serena è intervenuta smentendo completamente le sue parole: non solo lei e Pago si sarebbero lasciati il mese scorso, ma sostiene anche che non ci sia questa grande amicizia tra il suo ex e Miriana Trevisan.

Serena Enardu smentisce Pago e annuncia che si sono lasciati

Pago ha parlato del matrimonio con Serena Enardu in TV. "Trovo tutto molto interessante": ha commentato la diretta interessata, pubblicando l'articolo di Fanpage.it che riportava le dichiarazioni rilasciate dal cantante. E ha aggiunto: "È interessante ma anche simpatico, perché rido ma a tutto c'è un limite". Quindi ha dato la sua versione: "Da tanto mi state chiedendo con Pago come va e mi sono chiusa in un religioso silenzio perché è un momento molto delicato poi, invece, vedo che c'è chi si siede tranquillamente in un salotto televisivo a parlare". Ha svelato che la relazione con Pago si è interrotta:

Io e Pago in questo momento non stiamo più insieme. Ci siamo lasciati a Pasquetta. Abbiamo avuto una discussione abbastanza importante. Sarebbe carino che uno andasse in tv, si sedesse e raccontasse la verità. Visto che c'è tanta voglia di andare a parlare pubblicamente della vita privata almeno diciamo la verità. A Pasquetta abbiamo discusso. Pago ha preso la sua valigia e se n'è andato e da quel giorno non ci siamo più visti. Ci siamo sentiti qualche volta ma la situazione è questa. Vedo trasmissioni e interviste in cui si parla del nostro matrimonio e abbiamo addirittura il primo invitato. È interessante.

Le parole sul rapporto tra Pago e Miriana Trevisan

Nel corso dell'intervista rilasciata a Caterina Balivo, Pago ha dichiarato: “Ho amato Miriana, l'ho sposata, c'è stata una storia importantissima. Ora siamo molto amici". Serena Enardu ha smentito anche questo:

Aggiungerei che sarebbe carino che le persone che si siedono nei salotti raccontassero la verità. Ma quale amicizia. Chiedo gentilmente alle persone di avere rispetto, quello che io ho sempre avuto. La mia bocca ha sempre taciuto, è rimasta cucita e vorrei che gli altri facessero lo stesso.