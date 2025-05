video suggerito

Pago: "Con la mia ex moglie Miriana Trevisan ora siamo amici, la invito alle nozze con Serena Enardu" Ospite della puntata del 13 maggio de La Volta Buona, Pago ha parlato del rapporto con la ex moglie Miriana Trevisan, madre di loro figlio Nicola: "È stata la storia più importante della mia vita. Ora siamo molto amici. La invito al matrimonio con Serena Enardu".

A cura di Elisabetta Murina

Pago è stato ospite della puntata del 13 maggio de La Volta Buona. Nello studio di Caterina Balivo, il cantante ha parlato del rapporto con la ex moglie Miriana Trevisan, madre di loro figlio Nicola. Presto convolerà di nuovo a nozze con la compagna Serena Enardu e ha annunciato che tra gli invitati ci sarà anche la showgirl. La proposta di matrimonio lo scorso novembre a Verissimo, anche se la data non è ancora stata fissata.

Il rapporto con la ex moglie Miriana Trevisan: "Ora siamo molto amici"

Nello studio de La Volta Buona, Pago ha risposto ad alcune recenti dichiarazioni di Trevisan, spiegando in che rapporto è oggi con la ex moglie: "È stata la storia più importante della mia vita. Ora siamo molto amici, facciamo delle cose che molte persone non capiscono. Fino a un anno fa andavo a trovare Nicola e dormivo a casa sua senza problema". Tra loro un matrimonio fatto di alti e bassi, che hanno provato a far funzionare più volte fino alla decisione definitiva di prendere strade separate: "Noi abbiamo avuto un periodo dopo la nascita di Nicola molto bello, che però è durato molto poco perché eravamo la notte e il giorno. In casa eravamo due estranei, poi c'era un bambino di mezzo e ci abbiamo riprovato, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta più né io né lei".

Il matrimonio con Serena Enardu

Pago convolerà presto a nozze con la compagna Serena Enardu, anche se ha rivelato che per il momento non c'è ancora una data fissat. Tuttavia, è certo di una cosa: "Inviterò assolutamente la mia ex Miriana Trevisan al matrimonio". Tra le due donne, ha precisato, non c'è alcun tipo di rapporto. La proposta era arrivata lo scorso novembre quando entrambi erano stati ospiti di Verissimo. Il cantante, inizialmente scherzando, aveva detto: "Ma io la sposerai anche ieri, che ti costa dire di sì? Mi vuoi sposare?". Emozionata lei ha subito accettato.