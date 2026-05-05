Marianna Aprile si è sposata con Cristiano Peddis: il matrimonio della giornalista di In Onda su La7

Marianna Aprile ha sposato il suo compagno Cristiano Peddis il 2 maggio scorso, il giorno prima del suo 50esimo compleanno. La giornalista di In Onda su La7 è stata fidanzata con lui per due anni e ora è convolata a nozze. Una cerimonia discreta e intima, con pochi amici sinceri. Nessuna lista di nozze, solo regali piccoli perché “la casa contiene già due vite ingombranti”.

Marianna Aprile ha sposato il suo compagno Cristiano Peddis il 2 maggio scorso e ha condiviso la foto del matrimonio su Instagram con la scritta "Cose che accadono". Ha fatto lo stesso anche lui, scrivendo però "Oh, cosa sarà". La giornalista di In Onda su La7 e il noto editor sono fidanzati da due anni, i due hanno scelto una cerimonia discreta e intima, con pochi amici sinceri. Nessuna lista di nozze, solo regali piccoli perché "la casa contiene già due vite ingombranti".

A unire Marianna Aprile e Cristiano Peddis in matrimonio è stato un volto noto del giornalismo e grande amico della coppia, Alessio Viola di Sky TG24, che ha officiato il rito. Un fiume di auguri sotto il post e tante manifestazioni di vicinanza per la coppia che ha deciso di fare il grande passo. Un sito internet aperto per l'occasione con i dettagli della cerimonia e una sola richiesta, quella di non condividere foto e video sui social. "Potete fare tutte le foto e i video che volete", scrivono nell'invito digitale, ma il limite è quello della condivisione all'esterno. Inoltre, dresscode inesistente, "come as you are (venite come siete, ndr) e noi saremo felici, mettetevi comodi però perché si balla".

La lista di nozze completamente assente ha lasciato senza dubbio agli invitati l'imbarazzo della scelta per gli eventuali regali. Un solo riferimento anche qui: un IBAN sul quale versare un contributo per le loro fughe al mare, con causale "Se volete mandarci a quel Paese". Tutto molto spontaneo e originale. Le uniche foto trapelate sono quelle degli sposi, che mostrano ben poco, se non le loro spalle, un bacio e tante bolle di sapone a coronare il loro sogno di una vita insieme.