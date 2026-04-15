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Mattino Cinque cambia orario il 16 aprile a causa dello sciopero dei giornalisti

Cambia lievemente la programmazione del mattino di Canale5. Giovedì 16 aprile, il programma di informazione condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, andrà in onda in un orario diverso.
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A cura di Daniela Seclì
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Giovedì 16 aprile cambia la programmazione di Canale5. Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi andrà in onda eccezionalmente in un orario diverso. L'annuncio nella puntata odierna del programma di informazione. Il motivo della decisione di cambiare lievemente la collocazione in palinsesto è da ricondursi allo sciopero dei giornalisti.

L'annuncio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. In chiusura della puntata di Mattino Cinque del 15 aprile, i due conduttori hanno comunicato al pubblico che nella puntata in onda giovedì 16 aprile ci sarà un lieve cambiamento nella programmazione: "Domani mattina cambiamo orario". Hanno fatto sapere che la puntata avrà inizio in anticipo rispetto al solito. Se l'appuntamento consueto è alle ore 08:40, il 16 aprile la diretta avrà inizio alle ore 08:15. Federica Panicucci ha dichiarato: "A quell'ora saremo straordinariamente in diretta". Dal 17 aprile, Mattino Cinque tornerà al solito orario di programmazione.

Perché Mattino Cinque va in onda alle ore 08:15 anziché alle ore 08:40. Il 16 aprile è stato indetto uno sciopero delle giornaliste e dei giornalisti italiani che da tempo chiedono il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, che è scaduto da dieci anni. Dunque, il Tg5 – che generalmente va in onda dalle ore 08:00 alle ore 08:40 e che poi cede la linea a Mattino Cinque – potrebbe andare in onda in forma ridotta. Quella del 16 aprile sarà la terza giornata di astensione dal lavoro in un pacchetto di cinque giornate di sciopero. I giornalisti chiedono che venga finalmente rinnovato un contratto che per certi versi risulta anche poco in linea con l'attuale evoluzione del mondo dell'informazione. Inoltre, chiedono un equo compenso per i lavoratori autonomi. Una condizione necessaria perché il lavoro del giornalista resti dignitoso e per preservare il futuro stesso dell'informazione italiana.

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