Sciopero Tg5, la Ruota comincia prima ma Scotti fa giocare la band piuttosto che dare la linea al GF

Poteva essere la serata della svolta per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi e invece si è trasformata nell'ennesima conferma di quanto il reality sia attualmente il figliastro del palinsesto di Canale5. Nella serata di venerdì 27 marzo, lo sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto ha rivoluzionato la scaletta: il Tg5 è andato in onda in forma ridotta, sfumando dopo pochi minuti e cedendo la linea a La Ruota della Fortuna con ben 20 minuti di anticipo rispetto al solito.Un vuoto di palinsesto che sembrava servito su un piatto d'argento per permettere al GF Vip di partire a un orario finalmente decente, accorciando quel lunghissimo access prime time che ormai trascina l'inizio dei programmi di prima serata fin quasi alle 22:00. Ma la rete ha deciso diversamente.

La partita dei Fortuna Five e la scusa dei "concorrenti che non erano pronti"

Invece di approfittarne per lanciare con qualche minuti di anticipo la diretta di Blasi e dare ossigeno a un'edizione che soffre negli ascolti anche a causa della chiusura tardiva dell’access, Gerry Scotti ha tirato dritto. Annunciando che i concorrenti della puntata di questa sera della Ruota non erano ancora pronti per disputare la loro partita, il conduttore ha occupato il tempo supplementare facendo giocare i Fortuna Five, i componenti della band musicale del programma. Il risultato? La Ruota della Fortuna si è trascinata fino alle consuete 21:55 circa, permettendo al Grande Fratello di iniziare solo alle 21:56.

Mediaset, la Ruota la politica dei "figli e figliastri"

Questa gestione evidenzia ancora una volta una disparità di trattamento evidente tra le produzioni di Cologno Monzese. Esiste una regola non scritta ma chiarissima: gli unici programmi che possono beneficiare di una chiusura anticipata dell'access prime time sono quelli condotti da Maria De Filippi. Basta guardare i dati del sabato sera: quando in onda c’erano C’è posta per te o, adesso, il serale di Amici, la Ruota della Fortuna chiude regolarmente intorno alle 21:20, garantendo alla corazzata della De Filippi una partenza più agevole. Per tutti gli altri, Ilary Blasi inclusa, il muro delle 22:00 resta invalicabile.

Un'opportunità persa per risollevare gli ascolti del GF Vip

In un momento in cui il GF Vip fatica a ingranare e avrebbe bisogno di tutto il supporto possibile dalla rete, la scelta di allungare il brodo con la partita dei musicisti della band di Scotti appare come un segnale di scarso interesse verso il format. Mediaset avrebbe potuto dare un segnale, dimostrando di voler proteggere il programma dal calo di attenzione del pubblico costretto alla tarda serata, ma ha preferito l'immobilismo. Morale della favola: lo sciopero ha cambiato la durata del Tg5, ma le gerarchie interne di Canale5 sono rimaste le stesse.