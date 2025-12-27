La band della Ruota della Fortuna ora ha un nome: come li ha battezzati Gerry Scotti

Nicla Ozenda e Marco Galeone della band della Ruota della Fortuna

Da qualche mese alla Ruota della Fortuna è nata una nuova band che accompagna Gerry Scotti nei vari stacchetti musicali del programma. Fin dalla nascita, ogni sera, nelle case di milioni di italiani sono entrati cinque musicisti che per tutta la durata del programma coadiuvano il conduttore e Samira Lui suonando le canzoni protagoniste del tabellone, accompagnando le scelte dei concorrenti. Eppure questa band musicale, i cui membri sono Nicla Ozenda alla voce, Marco Galeone alla voce e alle tastiere, Alessandro Viglio alla chitarra, Alessio Norelli al basso e Diego Fornaciari alla batteria, fino a ieri sera non aveva un nome.

Pur essendo diventata una parte fondamentale di una squadra che funziona in tutti i suoi giocatori, il gruppo manteneva una sorta di anonimato e su questo, da mesi, Scotti ci giocava, promettendo che prima o poi avrebbero trovato un nome per la band. E quel momento è arrivato venerdì 26 dicembre, durante la puntata di Santo Stefano. "Tutte le sere ho detto ‘la nostra band' e invece, questa stasera, ecco il nome ufficiale della band della Ruota della Fortuna. La band della Ruota della Fortuna si chiama, si chiamerà: i Fortuna Five". Scotti ha spiegato di essersi ispirato ai Jackson 5, la band da cui è nato il mito di Michael Jackson.

I Fortuna Five al completo

"Bellissimo, grazie", la band ha ringraziato così il conduttore che ha spiegato di aver fatto un misto tra "Ventura Highway" degli America e i Jackson 5, appunto: "Una notte alle tre ho chiamato il nostro curatore, il signor Edmondo, che saluto, e gli ho detto Fortuna Five. E lui ha detto: ‘Chiamo un'ambulanza'. No, è il nome della band" ha continuato il conduttore prima di rifare le presentazioni, uno per uno i componenti di questa band e chiedere il parere di Samira: "Dimmelo se non ti piace, tanto non lo cambio. Al secondo posto – ha aggiunto – c'era The Fornaciaros, al terzo posto I disgrziati, ma l'abbiamo cancellato".

Leggi anche Martina torna a La Ruota della Fortuna dopo aver perso 200mila euro e ne becca 100mila: come è andata la partita

La band si è formata durante i provini del programma, prima non si conoscevano. Da subito si sono trovati bene e hanno cominciato a lavorare quotidianamente assieme. A Tv Sorrisi e Canzoni Nicla Ozenda ha spiegato che il lavoro sulle canzoni viene fatto in gruppo, assieme agli autori e a Scotti. Proprio il conduttore spiegò di volere un programma con una band, per tornare alle atmosfere degli esordi. "Li volevo giovani, freschi, competenti. La loro preparazione mi consente così di presentare al pubblico anche i grandi classici della musica" disse e c'è riuscito, visto che ogni sera le ultime hit si mescolano a grandi classici musicali, con molto classic rock, uno dei generi preferiti da Scotti che spesso fa ripetere a Viglio gli assoli di chitarra.