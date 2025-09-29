Chi è Marco Galeone, il vocalist e tastierista a La Ruota della fortuna

Marco Galeone è il tastierista e cantante che, insieme alla collega Nicla Ozenda, fa parte del cast della fortunata edizione in corso de La Ruota della Fortuna. Già conosciuto nel mondo dello spettacolo, nel 2014 aveva partecipato a The Voice of Italy ed era stato scelto da Raffaella Carrà per entrare nel suo team.

Si chiama Marco Galeone il vocalist e tastierista che, insieme alla collega Nicla Ozenda, fa parte della band che ogni sera si esibisce su Canale5 durante la fortunata edizione in corso de La Ruota della Fortuna. Marco, diplomato presso il Conservatorio di Parma, era già noto nel mondo della musica e dello spettacolo. Nel 2014, infatti, aveva partecipato a The Voice of Italy ed era stato scelto da Raffaella Carrà, che lo aveva voluto nel suo team. Galeone è inoltre tastierista per Irene Grandi, artista che ha accompagnato più volte in concerto.

Chi è Marco Galeone, vocalist e tastierista

Galeone, oltre a essere stato scelto per esibirsi in tv a La Ruota della Fortuna, continua a calcare i palchi insieme agli altri membri di Nøvel, la band pop di cui è voce e tastiera. Con lui ci sono i colleghi Alessandro Viglio, Alessandro Fava e Davide Viglio. Nel 2016 il gruppo ha partecipato ad Area Sanremo, arrivando tra i primi 70 finalisti. Successivamente, con il brano Gigabyte, ha preso parte alle selezioni di X Factor 12. Sul piano privato, Marco è legato sentimentalmente a Beatrice Pezzini, cantante che quest’anno è stata la voce della band di Sarabanda. I due, nel 2023, hanno condiviso l’esperienza di Name That Tune – Indovina la canzone, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo su TV8: Beatrice come voce della band protagonista del programma e Marco alle tastiere.

L’esperienza a La Ruota della Fortuna con Nicla Ozenda

A La Ruota della Fortuna, Galeone si esibisce insieme alla collega Nicla Ozenda, voce femminile della band. I due si sono conosciuti durante le selezioni indette dalla trasmissione per formare il gruppo musicale che avrebbe accompagnato il conduttore Gerry Scotti e la sua spalla Samira Lui. Grazie al successo ottenuto dal programma nell’access prime time di Canale5, dallo scorso luglio Marco e Nicla hanno conquistato la possibilità di esibirsi in una fascia televisiva di prestigio ogni sera.