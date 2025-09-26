Il cast di Tale e Quale Show 2025, chi sono i concorrenti dello show di Carlo Conti

Venerdì 27 settembre, in prima serata su Rai1, torna Tale e Quale Show. Ecco chi sono i 12 concorrenti del programma condotto da Carlo Conti, che di settimana in settimana vestiranno i panni di artisti della musica italiana e internazionale.

Il cast di Tale e Quale Show 2025 condotto da Carlo Conti

Venerdì 27 settembre, in prima serata su Rai1, inizia Tale e Quale Show 2025. La nuova edizione dello show, condotto da Carlo Conti, vede 12 concorrenti (tra le quali due coppie) sfidarsi in imitazioni di protagonisti della musica italiana e internazionali, dalla voce ai costumi. In giuria Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Nel cast personaggio della tv, dei social e della musica. Ecco chi sono e cosa fanno i concorrenti.

Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro ha 60 anni ed è una showgirl. Negli anni ha preso parte a diversi programmi televisivi e reality, mettendosi sempre alla prova con esperienze diverse, dall'Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip. In passato è stata sposata con Sandro Paternostro ed è mamma di due figli, Carmen e Alessandro, avuti con l'ex compagno Giuseppe Iannoni.

Le Donatella

Le Donatella sono un duo composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, nate a Modena nel 1993. Hanno iniziato la loro carriera in tv con la partecipazione a X Factor, per poi farsi conoscere in tv anche grazie al Grande Fratello Vip e alla vittoria all'Isola dei Famosi nel 2015. Per quanto riguarda la loro vita privata, Silvia Provvedi è finita al centro dei gossip per la sua storia passata con Fabrizio Corona.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha 27 anni ed è una modella, influencer, in passato atleta di scherma a livello agonistico. Dopo aver lasciato lo sport, si è fatta strada nel mondo della tv e dei social grazie alla partecipazione ad alcuni reality come Temptation Island e il Grande Fratello Vip. Ad oggi è fidanzata con Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci.

Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo ha 49 anni e si è fatta conoscere negli Anni Novanta per la sua partecipazione al programma Non è la Rai come showgirl e cantante. Dopo un periodo sotto i riflettori, ha continuato a lavorare in tv come ospite di diversi show e reality. Più di recente è stata una naufraga dell'Isola dei Famosi nel 2022 e concorrente del Grande Fratello formando il trio ‘Non è la Rai' insieme a Ilaria Galassi e Eleonora Cecere.

Marina Valdemoro

Marina Valdemoro Maino Sui social è conosciuta con il nome d'arte di Maryna e sui suoi profili condivide principalmente video comici e ironici. Negli anni il suo stile e il suo talento l'hanno portata al mondo della recitazione e del doppiaggio. Di recente ha prestato la voce al personaggio del film di animazione Raya.

Samuele Cavallo

Samuele Cavallo ha 37 anni ed è un attore e cantante. Negli anni si è fatto conoscere dal pubblico per il ruolo di Samuele Piccirilli nella soap Un Posto al Sole, in onda su Rai3. Ha anche una carriera nel mondo teatrale, dove ha recitato in vari musical come Dirty Dancing, West Side Story, La Febbre del Sabato Sera..

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Gabriele Cirilli e Flavio Insinna sono la seconda coppia di Tale e Quale Show 2025. Il primo è un comico e attore, noto per la sua partecipazione a Zelig e in passato già presenza fissa nel cast del noto programma di Rai1. Il secondo ha una lunga carriera alle spalle come conduttore soprattutto Rai, da Affari Tuoi a L'Eredità.

Gianni Ippoliti

Gianni Ippoliti ha 75 anni ed è un autore e conduttore televisivo. È diventato noto per il suo ruolo in Rai, in particolare nel programma Unomattina in Famiglia, dove ha portato un stile ironico e sarcastico, che prendeva in giro il mondo dello spettacolo stesso. Della sua vita privata, che ha sempre vissuto lontano dai riflettori, non si hanno molte informazioni.

Tony Maiello

Tony Maiello ha 36 anni ed è un cantautore e compositore. Si è fatto conoscere dal pubblico per aver partecipato a X Factor nel 2008, per poi vincere due anni dopo nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Il linguaggio della resa. Da quel momento in poi ha iniziato la sua carriera come solista e ha scritto brani per artisti come Laura Pausini, Francesco Renga e Giorgia.

Peppe Quintale

Peppe Quintale ha 62 anni ed è un comico e conduttore televisivo. Si è fatto conoscere dal pubblico principalmente per la sua partecipazione a programmi come Le iene e Quelli che il calcio. Dopo un lungo periodo davanti alla tv, ha deciso di cambiare completamente vita: ha lasciato l'Italia, vive in Normandia e oggi alleva cavalli.