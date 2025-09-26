spettacolo
video suggerito
video suggerito
Tale e Quale Show 2025

Chi è Marina Valdemoro Maino, attrice e content creator a Tale e Quale Show: la carriera e la vita privata

Marina Valdemoro Maino, nota al grande pubblico con il nome d’arte Maryna, ha 34 anni ed è originaria di Torino. Ha iniziato la sua carriera condividendo cover musicali e video comici sui social e ora entra a far parte del cast di Tale e quale show.
Willie Peyote a Roma al Rumore Festival, un incontro imperdibile per chi crede nel potere della musica. Prenota il tuo posto!
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Tale e Quale Show 2025

Marina Valdemoro Maino, nota al grande pubblico con il nome d’arte Maryna, ha 34 anni ed è un’artista poliedrica tra musica, comicità e web. Originaria di Torino, ha iniziato la sua carriera condividendo cover musicali e video comici sui social, riuscendo a costruire una solida base di fan grazie al suo talento e al suo stile ironico e immediato. Ora fa parte del cast di Tale e Quale Show, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove metterà alla prova le sue doti canore e interpretative. Per quanto riguarda la sua vita privata, Maryna è fidanzata con Salvatore Duccamelia, ma cerca di mantenere un profilo discreto, condividendo solo pochi dettagli sui social.

Chi è Marina Valdemoro Maino, la carriera da attrice e doppiatrice

Marina Valdemoro Maino a Tale e Quale Show
Marina Valdemoro Maino a Tale e Quale Show

Maryna è un’artista torinese classe 1991 che si è fatta conoscere sul web con sketch comici e cover musicali, prima di espandere la sua carriera al cinema, alla televisione e al doppiaggio. Ha prestato la voce a un personaggio del film d’animazione Raya e l’ultimo drago e ha recitato in commedie come Gli idoli delle donne, collaborando con nomi noti del panorama comico italiano. In tv ha partecipato a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, dove insieme a Sara Penelope Robin ha dato vita a parodie ironiche apprezzate dal pubblico.

I video di Maryna, content creator

Maryna non è solo attrice e doppiatrice: la sua carriera è nata e cresciuta sul web, dove si è imposta come content creator grazie a video comici e cover musicali diventati virali. Sin dal 2016, ha condiviso su Facebook e YouTube sketch ironici e parodie che mescolano comicità e musica, conquistando rapidamente migliaia di follower. La sua capacità di interpretare personaggi diversi e di trasformare situazioni quotidiane in gag esilaranti le ha permesso di costruire un pubblico fedele, pronto a seguirla anche nelle esperienze televisive.

Leggi anche
Tale e Quale Show 2024, Verdiana è la vincitrice della finale: la classifica completa

Marina Valdemoro Maino è fidanzata con Salvatore Duccamelia

Sul fronte privato, Marina vive una relazione stabile con Salvatore Duccamelia. I due condividono momenti di vita quotidiana sui social, mostrando un legame fatto di complicità e sostegno reciproco. Pur mantenendo una certa riservatezza, Maryna non nasconde la gioia e l’affetto che la uniscono al compagno, regalando ai fan qualche scorcio della loro vita insieme senza mai rinunciare alla sua privacy.

Maryna insieme al suo fidanzato Salvatore Duccamelia
Maryna insieme al suo fidanzato Salvatore Duccamelia
Personaggi
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views