Che fine ha fatto l’ex Iena Peppe Quintale e che lavoro fa oggi il concorrente di Tale e Quale Show

Peppe Quintale è un comico e conduttore televisivo, conosciuto principalmente per la sua partecipazione a “Le iene” e “Quelli che il calcio”. Ha 62 anni ed è nato a Napoli. Dopo un trascorso televisivo degno di nota, ha deciso di cambiare del tutto vita e ora vive in Normandia, dove alleva cavalli.

Che fine ha fatto Peppe Quintale

Noto al grande pubblico per il suo talento comico e per le numerose esperienze in televisione e teatro, ha iniziato la sua carriera come animatore in un villaggio turistico, per poi debuttare sul palcoscenico con Un amore da incubo. Negli anni ’90 è stato al fianco di grandi nomi come Fiorello e Marco Baldini a W Radio DJ, ha presentato i collegamenti esterni di Miss Italia nel mondo e ha partecipato a programmi cult come Sarà vero?, Maurizio Costanzo Show, Luna Park e la prima edizione de Le Iene, dove ha lavorato anche come inviato. Nel cinema ha recitato in Tifosi al fianco di Massimo Boldi, Christian De Sica e Diego Abatantuono.

Peppe Quintale e Angtonella Clerici a The Voice Senior

Dopo una pausa dalla Tv, Quintale è tornato sotto i riflettori partecipando alla 6ª edizione de L’Isola dei Famosi nel 2008 e, negli anni successivi, è apparso in programmi come Uno di tre e BluBlu Beach. Nel 2023 si è fatto notare anche come concorrente di The Voice Senior, dimostrando le sue doti canore. Oggi Peppe vive a Roma, continua a lavorare nel mondo dello spettacolo e ha annunciato il suo ritorno in tv come parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, dove metterà nuovamente alla prova talento e ironia.

La nuova vita lontano dalla televisione

A raccontare la sua nuova vita lontano dalla televisione è stato lo stesso Peppe Quintale, nel corso di un'intervista tenutasi qualche mese fa nel salotto de La Volta Buona. Attualmente alleva cavalli in Normandia e conduce una quotidianità serena. L'ex comico ha parlato anche del suo dimagrimento, facendo riferimento a quanto il peso in eccesso nascondesse in realtà disagi ben più complessi.