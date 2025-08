Peppe Quintale svela come ha perso 40 kg in un anno: “Non ho usato farmaci. I primi mesi sono stati durissimi”

Peppe Quintale è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2025: il suo ritorno in tv è anche simbolo di rinascita dopo un periodo in cui ha sofferto di un disturbo alimentare. “Ero arrivato a pesare 126 kg, il cibo era un’ossessione”, ha raccontato il comico, spiegando poi come è riuscito a perdere più di 40 kg in un anno.

Peppe Quintale è pronto a tornare in tv. Dopo un periodo lontano dagli schermi, a settembre farà parte del cast di Tale e Quale Show 2025 su Rai1, condotto da Carlo Conti. Il comico e attore napoletano, 52 anni, è pronto a rimettersi in gioco dopo anni difficili in cui, come lui stesso ha raccontato, ha sofferto di un disturbo alimentare ed è arrivato a pesare 126 chili.

"Pesavo 126 chili, ero in pieno disturbo alimentare"

Peppe Quintale ha perso poco più di 40 chili in un anno, passando da pesarne 126 a oscillare oggi tra gli 84 e gli 86. "Mi sono ritrovato grasso senza accorgermene. In parte non me ne curavo, in parte fingevo di accettarmi. Ho capito che ero in pieno disturbo alimentare", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera a proposito di quel periodo della sua vita.

Alla base del disturbo alimentare, come lui stesso ha rivelato, una situazione di stallo lavorativa, quando dal 2019 il telefono ha cominciato a squillare sempre meno. Così ha lasciato tutto ed è andato ad allevare cavalli in Normandia, fino a quando il Covid non ha rimescolato di nuovo le carte."Il cibo era diventato un rifugio prima, un'ossessione poi. Ho imbarcato chili e subito umiliazioni. Arrivai a indossare una taglia 58, mi ero imposto di accettarmi", ha svelato.

Peppe Quintale spiega come ha perso più di 40 chili in un anno

Il percorso di dimagrimento di Quintale è iniziato quando "ho fatto pace con la testa" e la decisione si è rivelata ben presto definitiva. Per perdere peso non ha fatto uso di farmaci, come lui stesso ha rivelato, ma ha modificato radicalmente il suo stile di vita: "Ho associato alimentazione ad attività fisica costante. I primi tre mesi sono stati durissimi. E modulato i pasti in base alle giornate". Inizialmente ha ridotto la dose di grassi e carboidrati, ma senza privarsene, anzi, unendoli alle verdure: "All'inizio mi sono concesso delle fette biscottate e del pane integrale. Poi ho aggiunto della pasta. Dal quarto mese la pizza, una volta a settimana".