Peppe Quintale shock: “Da 125 a 85 chili in un anno, ecco la mia rivoluzione”

Peppe Quintale svela a La volta buona il segreto della sua trasformazione: 40 chili persi in 12 mesi. "Tutto inizia dalla testa", confessa il comico che conserva ancora i vecchi abiti.

Peppe Quintale ha stupito tutti mostrando una forma fisica completamente rinnovata durante la sua ospitata nel programma di Caterina Balivo. Una metamorfosi che va ben oltre l'aspetto estetico e che racconta di un percorso profondo di riscoperta personale.

Il punto di svolta: "È la mente che guida il corpo"

"Pesavo 125 chili, oggi peso 85 chili. Ho perso 40 chili in un anno", ha dichiarato Peppe Quintale senza nascondere l'orgoglio per il traguardo raggiunto. Ma dietro questi numeri si cela una storia più complessa, che affonda le radici nel 2018: "Dopo aver risolto alcuni problemi ho iniziato veramente un percorso per piacermi, per stare bene con me stesso e rispettarmi". Il segreto del suo successo? Una consapevolezza che molti sottovalutano: "Inizia tutto dalla testa. La volontà la puoi mettere in atto solo quando stai bene con la testa". Una filosofia che ha guidato ogni sua scelta, dalla dieta all'approccio mentale verso il cambiamento.

I vecchi abiti come ricordo del passato

Un dettaglio ha colpito particolarmente il pubblico: Peppe Quintale ha confessato di conservare ancora tutti i suoi vecchi vestiti, quelli che ora gli ballano addosso. "Non li butto perché mi devo ricordare e rendere conto di dove sono arrivato", ha spiegato con una lucidità disarmante. Questa scelta racconta molto del suo approccio al cambiamento: non cancellare il passato, ma trasformarlo in una lezione di vita. "Bisogna volersi bene, rispettare il proprio corpo", ha aggiunto, sottolineando come il suo percorso sia stato prima di tutto un atto d'amore verso se stesso.

La strategia di Peppe Quintale

Contrariamente a molte diete drastiche, il metodo di Peppe Quintale si basa su un approccio sostenibile: "Con lo stile di vita sano e corretto, posso mangiare tutto e, soprattutto, non ho iniziato la dieta il lunedì". Una frase che nasconde una verità profonda: i cambiamenti duraturi non seguono il calendario, ma nascono da una decisione interiore. La sua giornata alimentare è strutturata ma flessibile: "A colazione 4 fette biscottate integrali con miele o marmellata, bevo tanto tra thè o caffè. Mangio proteine, faccio 5 pasti al giorno, compresi gli spuntini e i break". Un regime che privilegia la frequenza dei pasti e l'idratazione, senza demonizzare alcun alimento.

Un messaggio di speranza per chi lotta con il peso

La testimonianza di Peppe Quintale va oltre il semplice racconto di una perdita di peso. Il suo esempio dimostra che i cambiamenti più profondi nascono sempre da un lavoro su se stessi, da una riconciliazione con la propria immagine e i propri bisogni.

"La volontà la puoi mettere in atto solo quando stai bene con la testa", ha ripetuto, consegnando al pubblico una chiave di lettura che potrebbe aiutare molte persone alle prese con sfide simili. Perché alla fine, come ha dimostrato lui stesso, la vera rivoluzione inizia sempre dall'interno.