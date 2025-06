video suggerito

Il conduttore Roberto Arduini: "Ho perso 50 chili e sui social mi hanno massacrato" Roberto Arduini si racconta nell'ultima puntata de La Volta Buona. Il conduttore radiofonico parla della sua trasformazione fisica e dei conseguenti commenti negativi che ha ricevuto.

Roberto Arduini conduttore del programma radiofonico i Lunatici ha perso 50 chili. Ospite de La Volta Buona nella puntata in onda giovedì 12 giugno, ha parlato del suo percorso di dimagrimento e dei commenti negativi che ha ricevuto in seguito alla sua trasformazione fisica: "Mi dicevano che prima ero più rassicurante, sui social mi stanno massacrando".

"Superai i 12o chili. Combatto con il peso da quando sono nato"

Roberto Arduini, verso i trent'anni, ha superato i 120 chili. "C'era un rapporto di bugie che uno dice a sé stesso. Non me ne rendevo neanche conto – spiega a Caterina Balivo – I miei genitori dicevano che stavo esagerando, parlavano della mia salute. Quando dicevano queste cose, però, era peggio". Il conduttore parla poi del rapporto con il suo corpo: "Io combatto con il peso da quando sono nato. Sono sempre stato ciccione, uso questo termine su me stesso. Nella mia testa dico che sarò sempre un ciccione". In passato non era mai riuscito a raggiungere il suo peso forma: "Stavolta ce l'ho fatta per la prima volta nella mia vita perché è partito da me. Un giorno mi sono iscritto, sono andato in palestra e ho detto basta". A spingerlo verso il cambio di direzione è stata la voglia di arrivare ai 40 anni nella miglior forma fisica.

"Sui social mi hanno massacrato, dicono che prima ero più rassicurante"

Il cambiamento di Roberto Arduini, però, non è stato accolto bene dai suoi follower: "Sui social mi hanno massacrato. Da un mese a questa parte. Mi dicevano che prima ero più rassicurante, che piacevo di più cicciottello, che sto esagerando". Racconta che prima di rivolgersi a una nutrizionista si è mosso autonomamente seguendo una dieta "molto ferrea". A dargli supporto durante tutto questo tempo è stata la sua fidanzata: "È stata una santa, mi ha aiutato tantissimo".