Paola Saluzzi e i problemi con il cibo: "Smisi di mangiare e non lo dissi a nessuno, Luca Giurato mi salvò" Ospite nella puntata de La Volta Buona del 4 giugno, Paola Saluzzi ha raccontato il suo passato con i disturbi alimentari. Quando aveva 35 anni, per un periodo smise di mangiare. A riportarla sulla retta via fu l'amico e collega Luca Giurato: "Mi disse di mangiare quel cornetto che proprio non volevo. Provai così tanta vergogna, che lo feci subito".

A cura di Sara Leombruno

Ospite nella puntata de La Volta Buona del 4 giugno, Paola Saluzzi ha raccontato il suo passato con i disturbi alimentari. Quando aveva 35 anni, per un periodo smise di mangiare. A riportarla sulla retta via fu l'amico e collega Luca Giurato: "Mi disse di mangiare quel cornetto che proprio non volevo. Provai così tanta vergogna, che lo feci subito".

Paola Saluzzi e i problemi con il cibo

Quando aveva 35 anni, per lo stress e il troppo lavoro Paola Saluzzi smise di mangiare: "Lavoravo tanto, correvo tanto, ho pensato quale fosse la via più facile per dimenticare una parte di me e via via ho cominciato a dimenticare il cibo", ha spiegato a Caterina Balivo.

Quel sintomo del non avere più bisogno del cibo io non lo avevo sentito, non mangiavo più e avevo sempre meno voglia di mangiare, e non è che con questo mi vedessi più bella o più brava. Se non ti vuoi bene in un determinato momento della tua esistenza, puoi avere attorno qualunque cosa, non funziona.

La conduttrice iniziò anche a raccontare bugie alla sua famiglia, con la quale aveva uno splendido rapporto: "Dicevo che andava tutto bene, che era il lavoro. Era una bugia onesta che diventa verità".

L'aiuto di Luca Giurato: "Mi ha salvata"

Luca Giurato era per Saluzzi un amico fidato, oltre che un collega. Fu proprio grazie a lui che riuscì a captare quel sintomo del rifiuto del cibo prima che fosse troppo tardi. Un giorno, infatti, la portò al bar: "Chiese cappuccino e cornetto per entrambi. Cominciai a fare quello che facevo sempre: spezzettai tutto e lo misi sotto al piatto". A un certo punto, lui cambiò tono di voce e le disse: "Adesso basta, mangia quel cornetto".

In quel momento, per lei "la vergogna di essere stata scoperta fu talmente tanta che cominciati davvero a mangiare quel cornetto e lui prese il suo". Lui non le parlò mai più di quell'episodio: "Quello che non avevo mai detto nemmeno alla mia famiglia, il mio amico lo capì e mi riportò sulla retta via", le parole.