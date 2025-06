Fernanda Lessa e il segreto per perdere 10 kg in un mese: “Oggi sono tornata a mangiare regolare e fare sesso”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ospite nello studio de La Volta Buona nella puntata di giovedì 12 giugno, Fernanda Lessa è tornata a parlare della dieta che le ha fatto perdere 10 chili in un mese. Il suo obiettivo era quello di tornare a sentirsi bene: "Ci sono riuscita, oggi dormo di nuovo e faccio sesso".

Fernanda Lessa e la dieta che le ha fatto perdere 10 chili in 1 mese

La modella e showgirl ha spiegato di aver seguito questo tipo particolare di dieta perché, non riuscendo ad allenarsi per via di un incidente, ha voluto perdere peso perché quella condizione non la faceva sentire a suo agio. Lo schema era semplice: a colazione, 200 ml di centrifuga con frutta a piacere, zenzero, carote e sedano. "Prima non facevo colazione, bevevo solo caffè e solo un po' di latte. Una cosa sbagliatissima, ora ho scoperto che è fondamentale perché arrivavo alla fine della giornata con la fame di un bue", le parole della modella.

Lo schema proseguiva anche a pranzo: Fernanda mangiava tre uova cucinate senza olio e senza sale: "Il mio problema è la ritenzione idrica, quindi usavo il parmigiano invece del sale. Qualche volta, sostituivo le uova con pesce o tacchino, ma in quel mese ho preferito mangiare vegetariano". Infine, per cena mangiava yogurt greco light, cinque cucchiai abbondanti, con frutti di bosco.

La reazione del nutrizionista

In studio era presente anche Giorgio Calabrese, medico nutrizionista, che ha commentato la dieta di Lessa: "Se lei continuasse a seguire questo schema, la sua bellezza diventerebbe disarmonica", ha detto alla modella, invitandola a seguire un'alimentazione più equilibrata. A quel punto, la diretta interessata ha spiegato di aver sempre invitato i suoi followers a consultare un medico e a non seguirla come esempio, ma di aver deciso in via eccezionale di mangiare in quel modo non solo peri dimagrire: "Avevo problemi a dormire, bassa libido, infiammazioni alle articolazioni, oggi sto bene. Oggi sono tornata a mangiare regolare e fare sesso", ha detto, prima di lasciar spazio a un fragoroso applauso in studio.